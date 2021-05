The Smile, un nouveau groupe avec Thom Yorke et Jonny Greenwood, de Radiohead

Thom Yorke et Jonny Greenwood, de Radiohead, ainsi que Tom Skinner, batteur au sein du groupe Sons of Kemet, ont décidé de créer The Smile. Le trio s’est produit pour la première fois samedi lors d’un concert virtuel du festival de musique anglais Glastonbury.

The Smile a proposé huit chansons lors de cette prestation diffusée en ligne et dont le groupe a diffusé des extraits sur les réseaux sociaux.

Il a notamment joué Skating on the Surface, qui revisite le titre de Radiohead Skirting on the Surface, datant de 2012.

Le nom de The Smile vient d’un poème de l’écrivain anglais Ted Hughes du même nom.

Ce n’est pas la première fois que Thom Yorke développe agit en parallèle de Radiohead. Il a d’ailleurs une prolifique carrière solo qui lui permet d’exploiter à fond son intérêt pour la musique électronique. Son troisième album solo, Anima (2019), était accompagné d’un court métrage homonyme réalisé par Paul Thomas Anderson et diffusé sur Netflix.

Jonny Greenwood est également très occupé en dehors de Radiohead. En plus de sa carrière solo, il a composé la musique de plusieurs films, notamment There Will Be Blood (2007), We Need to Talk About Kevin (2011) et Phantom Thread (2017).

Le dernier album de Radiohead, A Moon Shaped Pool, remonte à 2016.