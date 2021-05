Crise du logement à Gatineau : 80 unités supplémentaires pour le mois de juillet

Ahmed Hussen, le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé mardi que le promoteur Devcore s'était qualifié pour ce prêt dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs.

L'édifice de trois étages sera construit au 150, rue Jeannine-Grégoire-Ross dans le Domaine La Baie qui appartient déjà à Devcore. Dans le communiqué, on peut lire que ces logements ont été pensés pour les familles de la classe moyenne.

Lors de la conférence de presse, le président de Devcore, Jean-Pierre Poulin a indiqué que les logements seraient livrés pour le mois de juillet.

Il y avait vraiment un besoin. Une citation de :Jean-Pierre Poulin, président de Devcore

Pour être admissibles au programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les promoteurs doivent remplir certaines conditions.

Une réduction du prix du loyer de 10 à 15 % par rapport au prix du marché est entre autres nécessaire. M. Poulin a expliqué que cette condition serait respectée et que les prix ont déjà été majorés.

Pour un appartement d'une pièce, le prix de base a été établi à 768 $ et il grimpe à 875 $ pour les logements d'une chambre.

Le député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon a indiqué qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle pour les locataires de la région comme la pandémie a aggravé les problèmes liés au logement .

Le fait d’avoir un logement que les gens ont les moyens de se payer fait toute la différence dans la capacité à élever leur famille. Une citation de :Steven MacKinnon, député de Gatineau

Le coût de la vie continue d’augmenter et les gens ont de plus en plus de mal à payer leur loyer et c’est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui , a indiqué le ministre Hussen en conférence de presse. Ce projet répond au besoin des Canadiens tout en stimulant l’économie locale.