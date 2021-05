La Côte-Nord enregistre un nouveau cas de COVID-19

Après trois journées sans nouveau cas de COVID-19 , le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord fait état d'une nouvelle infection au SRAS-CoV-2 dans les dernières 24 heures, pour un total de 11 cas actifs sur le territoire.

Le nouveau cas de coronavirus s'ajoute dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières.

Les autorités régionales de santé publique rapportent une nouvelle guérison. Le nombre de cas actifs demeure ainsi à 11.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 12

Caniapiscau : 14

Haute-Côte-Nord : 63

Manicouagan : 249

Minganie : 22

Sept-Rivières : 209 (+1)

Inconnue : 1 Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Aucune hospitalisation n’est en cours dans la région et le nombre de décès en lien avec la COVID-19 reste stable avec trois morts depuis le début de la pandémie.

En tout, 570 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La campagne de vaccination se poursuit dans la région : 71 759 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées jusqu'à maintenant. Il s'agit d'une hausse de 413 doses par rapport à lundi, selon l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec .

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord indique cependant avoir dû annuler les cliniques de vaccination de Franquelin, Baie-Trinité et de Pentecôte en raison du nombre insuffisant d'inscriptions. Les résidents peuvent prendre rendez-vous dans une autre clinique ou contacter le 1 877 644-4545. Si la demande est suffisante, une nouvelle clinique pourrait être organisée sur place , écrit par voie de communiqué Pascal Paradis, le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Vaccination chez les 12-17 ans

Par ailleurs, le Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam annonce que l'opération de vaccination pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans débute mercredi et se terminera vendredi cette semaine.

La vaccination se déroulera en respectant les bulles-classes établies par les écoles de la communauté.

Les jeunes de cet âge qui ne fréquentent pas un établissement scolaire peuvent également se faire vacciner en contactant le service de santé de la communauté au 418-962-0222 poste 2246 pour Uashat et au 418-962-0222 poste 1221 pour Mani-utenam.

Le personnel de la santé entrera en contact avec un parent des jeunes âgés de 12 et 13 ans pour obtenir le consentement parental.

Au Québec

À l'échelle provinciale, les autorités sanitaires du Québec recensent au total 346 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès au cours des dernières 24 heures, pour un total de 5365 cas actifs dans la province.