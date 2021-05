Rapport sur la réalité policière : de 31 à 13 corps policiers pour plus d'efficacité

Réduction du nombre de corps de police au Québec, intégration de l'UPAC à une nouvelle entité, meilleure intégration des civils dans les instances décisionnelles policières : le rapport du Comité consultatif sur la réalité policière contient plus d'une centaines de recommandations pour accroître l'efficacité des forces de l'ordre.

Dans le cadre d'un volumineux rapport rassemblant pas moins de 138 recommandations, les cinq membres du Comité complètent ainsi des travaux lancés en décembre 2019, sous l'égide de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Le constat est clair : au dire des auteurs du rapport, les services de police du Québec, dans leur forme actuelle, ne sont pas en mesure de lutter efficacement contre un monde criminel qui est en transformation constante.

Le document rendu public mardi matin propose ainsi la création d'une unité spécialisée en cybercriminalité et en crimes économiques. C'est à cette unité que serait rattachée l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, pour justement faire profiter les autorités de l'expertise de ce groupe en matière de lutte contre la corruption, peut-on lire dans le rapport.

Au dire de l'ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny, l'un des cinq membres du comité consultatif, la très grande majorité des crimes numériques ne sont pas rapportés aux autorités; à peine une personne sur 1000 victime de ce genre d'acte criminel se tournerait ensuite vers la police, a-t-il indiqué.

Cette même unité s'attaquera aussi à la fraude, au blanchiment d'argent et à l'extorsion.

Le Québec n'a pas les moyens de scinder ses ressources et de travailler en silos , a déclaré M. Sévigny.

Une nouvelle carte des services policiers

Outre la création de la nouvelle unité, l'une des principales propositions du rapport consiste à faire passer de 31 à 13 le nombre de corps policiers au Québec.

Le document mentionne que lors des consultations auprès des intervenants du milieu policier et d'ailleurs, il est apparu que la disparité en ce qui a trait aux services rendus par les différents services de police inquiète plusieurs parties prenantes .

Comment en effet escompter que la capacité des services de police à répondre aux exigences de leur niveau de service respectif soit partout la même, alors que certains d’entre eux comptent à peine plus de 20 policiers et d’autres plus de 200 , écrivent ainsi les auteurs.

Cette disparité aurait des effets bien réels, notamment du côté des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, pour qui les différences en matière de couverture territoriale peut engendrer un sentiment d'insécurité et d'iniquité .

Le modèle actuel a atteint ses limites. Une citation de :Extrait du rapport du Comité consultatif

Cette fusion aurait déjà reçu l'aval de l'ADPQ, l'Association des directeurs de police du Québec, qui estime que le regroupement permettrait une rationalisation des ressources, [en plus] d'augmenter la robustesse des équipes de manière générale dans toutes les sphères d'activités .

Les changements seraient particulièrement importants dans la grande région de Montréal; ainsi, deux nouveaux services de police de grande envergure pourraient assurer la couverture du territoire de la rive nord, en compagnie du Service de police de Laval, tandis qu'un seul service de même taille couvrirait la rive sud, en collaboration avec le Service de police de l'Agglomération de Longueuil.

Plusieurs autres services de police de moindre envergure, comme ceux de Bromont, Granby, ou encore Saint-Jérôme, seraient rattachés à la Sûreté du Québec et cesseraient d'exister en tant qu'organisations indépendantes.

Revoir la gouvernance pour ramener la confiance

Autre point essentiel mis de l'avant dans le rapport, il est essentiel de revoir la formule de la gouvernance des services policiers, écrit-on.