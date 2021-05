La circulation reprendra sur le pont de l'Île-aux-Tourtes la semaine prochaine

Le gouvernement Legault a fait savoir mardi qu'il entendait rouvrir graduellement l'autoroute 40 sur le pont de l'Île-aux-Tourtes à partir de lundi prochain, le 31 mai.

Son plan s'étend sur trois semaines.

D'abord, deux voies seront ouvertes le 31 mai. Puis, le 7 juin, le MTQministère des Transports du Québec procédera à l'ouverture d'une troisième voie, qui changera de direction en fonction de l'heure de pointe. Le 14 juin, deux voies seront rouvertes dans chaque direction. Et le 21 juin, la circulation reprendra sur trois voies dans chaque direction, comme avant.

Ce plan pourrait être sujet à changements, ont prévenu mardi le ministre des Transports, François Bonnardel, et sa ministre déléguée, Chantal Rouleau, lors d'un point de presse virtuel. Le MTQministère des Transports du Québec confirmera par voie de communiqué les dates et heures précises de l'ouverture des voies, ont-ils spécifié.

Des travaux en continu

Entre-temps, les travaux se poursuivront pour remplacer les tiges endommagées dans les dernières semaines et ajouter des structures de renforcement, le ministre Bonnardel ayant demandé que les travaux soient réalisés en continu, 24 heures sur 24, 7 jours 7 .

Déjà, une centaine d’ouvriers et ingénieurs se sont rendus sur place durant la longue fin de semaine afin d'arriver rapidement à ce plan d'intervention, a-t-il indiqué mardi.

Par ailleurs, les mesures d'atténuation comme la gratuité du train de banlieue sur la ligne Vaudreuil-Hudson et le retrait du péage sur l'autoroute 30 seront maintenues jusqu'à la réouverture complète du lien autoroutier qui relie l'extrémité ouest de l'île de Montréal à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

Ces mesures pourraient faire en sorte d'atténuer le problème et permettre qu'il y ait moins de voitures sur le réseau , a déclaré le ministre Bonnardel mardi. Mais je sais que ça va rester compliqué d'ici lundi prochain , a-t-il admis.

Le pont de l'Île-aux-Tourtes a été fermé d'urgence jeudi dernier pour des raisons de sécurité. Québec a expliqué le lendemain qu'une erreur humaine était en cause, des tiges de renforcement ayant été endommagées par un entrepreneur pendant des travaux de forage.

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est une infrastructure névralgique pour le réseau routier du Grand Montréal et pour le transport de marchandises en provenance et à destination de Toronto et d'Ottawa. Il supporte ces jours-ci le passage d'environ 70 000 véhicules.

Depuis jeudi, tout ce trafic est redirigé vers les autoroutes 20 et 30, si bien qu'un seul kilomètre peut parfois prendre une heure à franchir, ces jours-ci, dans l'ouest de la région métropolitaine.

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, une seule voie demeure ouverte pour les véhicules d'urgence comme les ambulances et les autopatrouilles.

Des dizaines d'écoles fermées

La fermeture du pont a également entraîné la fermeture mardi d'une trentaine d'écoles relevant du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, dans le secteur de Vaudreuil-Dorion et de l'île Perrot.

Du lot, une vingtaine seront rouvertes mercredi. Les autres basculeront en enseignement à distance , le Centre de services scolaire ayant expliqué par communiqué mardi qu'il n'était pas en mesure d’assurer le transport scolaire des élèves vers certaines écoles ainsi que leur sécurité .

En entrevue à ICI RDI, sa directrice générale, Sophie Proulx, a toutefois précisé que les chauffeurs d'autobus des écoles fermées seront mis à profit cette semaine, exactement comme s'ils avaient un circuit à faire , pour évaluer les nouveaux temps de parcours.

Est-ce qu'ils vont prendre une demi-heure de plus, ce qui ne serait pas très grave, ou s'ils vont prendre deux heures de plus? La réponse à cette question permettra au Centre de services scolaires de décider si oui ou non les écoles en question pourront rouvrir leurs portes, a expliqué Mme Proulx.

Depuis jeudi dernier, le flot de circulation automobile est détourné vers les autoroutes 20 et 30. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le pont de l'Île-aux-Tourtes, qui arrive à la toute fin de sa durée de vie utile, doit être reconstruit et agrandi, comme prévu dans le Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Une nouvelle structure parallèle au pont existant doit être construite, un peu à l'image de ce qui a été fait pour le pont Champlain.

Le projet est dans les cartons du MTQministère des Transports du Québec depuis de nombreuses années, mais il en est toujours à l'étape de la planification.