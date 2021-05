Conflit de pêche en N.-É. : le gouvernement hésitait à payer des renforts policiers

CBCCanadian Broadcasting Corporation a obtenu des documents du gouvernement provincial à ce sujet en vertu d’une demande d’accès à l’information. Les documents apportent des éclaircissements sur les heures supplémentaires et les dépenses entraînées par le redéploiement en Nouvelle-Écosse de policiers provenant des trois autres provinces de l’Atlantique.

La GRCGendarmerie royale du Canada a fait l’objet de critiques pour la façon dont elle a géré les tensions survenues à la suite du lancement d’une pêche de subsistance au homard gérée par la communauté autochtone de Sipekne'katik. Le ministre de Services aux Autochtones Canada, Marc Miller, entre autres, a dit que les services policiers auraient dû en faire plus pour protéger les pêcheurs mi'kmaw.

Une camionnette incendiée à New Edinburgh, en Nouvelle-Écosse, le 19 octobre 2020. Photo : Reuters / John Morris

De nombreux pêcheurs commerciaux non autochtones se sont opposés à cette pêche de subsistance en soutenant qu’elle ne devrait pas se dérouler hors de la saison de pêche réglementée. Certains intervenants ont réagi avec colère, parfois de façon violente.

Des coûts de plus de 5 millions de dollars

Les documents obtenus par CBCCanadian Broadcasting Corporation démontrent que le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse au moment des faits, Mark Furey, a accepté de payer les coûts supplémentaires du maintien de l’ordre deux jours après que des gens en colère ont endommagé deux viviers à homards, à New Edinburgh et à Pubnico-Ouest-le-Centre, le 13 octobre.

Le ministre Furey rechignait jusque-là à accepter la demande d’aide financière reçue de la commandante de la GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse, Lee Bergerman, au début du mois. Mme Bergerman lui a envoyé une seconde demande quelques heures à peine avant les incidents.

Le ministère de la Justice précise que les coûts supplémentaires payés par la Nouvelle-Écosse pour le maintien de l’ordre du 14 octobre au 19 décembre 2020 s’élèvent à 5,1 millions de dollars.

Le chef de Sipekne'katik, Mike Sack, a déclaré lors d’une entrevue accordée la semaine dernière qu’il n’était pas étonné d’apprendre la réaction du ministre Furey.

La GRCGendarmerie royale du Canada n’était pas là pour nous , affirme M. Sack. Il reconnaît que des agents en place ont fait un excellent travail, mais il juge que le corps policier en général a failli à son devoir envers son peuple.

Mike Sack affirme que le jour où des Mi’kmaw ont été coincés dans un entrepôt à homard, on leur promettait sans cesse que plus d’agents de la GRCGendarmerie royale du Canada allaient arriver. Ce n’était que des mensonges , dit-il en ajoutant que les renforts policiers ne sont jamais arrivés. Bien des méfaits auraient pu être prévenus s’ils étaient arrivés à temps, selon lui.

Des ressources supplémentaires et spécialisées

Un porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada , le caporal Chris Marshall, explique dans un courriel que le nombre et le genre de ressources déployées sont établis selon les besoins opérationnels. La GRCGendarmerie royale du Canada , ajoute-t-il, ne discute pas de ses opérations, de ses stratégies et de ses ressources afin de protéger ses agents et veiller sur la sécurité publique.

En vertu de l'article 9 du contrat accordé à la GRCGendarmerie royale du Canada par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour le maintien de l’ordre dans plusieurs régions rurales de la province, le ministre de la Justice peut approuver des dépenses supplémentaires lors de situations d’urgence.

Chris Marshall indique que la demande concernait des ressources supplémentaires et spécialisées pour appuyer la mise en oeuvre de plans opérationnels.

La GRCGendarmerie royale du Canada , souligne-t-il, a maintenu une présence considérable dans la région de Meteghan, ce qui comprend des agents d’autres régions de la province et de l'Île-du-Prince-Édouard formés pour désamorcer les tensions et maîtriser les foules. La région de Meteghan comprend la communauté de Saulnierville où Sipekne'katik a lancé sa pêche de subsistance.

Mark Furey a démissionné à titre de ministre de la Justice, l’hiver dernier. Il est resté député et membre du caucus libéral, mais il a indiqué qu’il ne se portera pas candidat aux prochaines élections. Son bureau n’a pas répondu à plusieurs demandes d’entrevues de CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Des renforts policiers dès le mois de septembre

Les documents obtenus par CBCCanadian Broadcasting Corporation indiquent que la GRCGendarmerie royale du Canada a déployé plus de ressources dans la région avant même que le gouvernement accepte d’en payer les coûts, le 15 octobre.

La commandante Lee Bergerman a présenté au gouvernement un rapport détaillé des coûts. Le rapport couvre la période allant du lancement de la pêche de subsistance, le 17 septembre, jusqu’au jour où un bateau d’un pêcheur mi'kmaw a été détruit par un incendie, le 4 octobre. Les coûts de la GRC dans la région se sont élevés à 787 835 $ durant cette période.

Le nombre exact d’agents déployés est caviardé dans les documents.

Lee Bergerman est commandante divisionnaire de la GRC en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Dans un message envoyé au ministre Furey le 2 octobre, Lee Bergerman explique qu’elle a déployé des bateaux de la GRCGendarmerie royale du Canada , des équipes de transport et de plongée, l’équipe provinciale tactique, des membres de l’unité des crimes majeurs et d’autres ressources policières spécialisées dans la région de la baie de Sainte-Marie. Elle avait aussi demandé de l’aide d’autres provinces.

Lee Bergerman a demandé l’aide financière de la Nouvelle-Écosse en vertu de l'article 9 du contrat en indiquant qu’il s’agissait de déployer plus de ressources dans la région de la baie de Sainte-Marie et possiblement dans celle de Potlotek au Cap-Breton jusqu’à ce que les tensions entre groupes de pêcheurs soient résolues et qu'elles puissent être gérées avec les ressources ordinaires de la GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse.

Mark Furey, qui était un agent de la GRCGendarmerie royale du Canada avant de se lancer en politique, n’a pas approuvé tout de suite cette demande. Il y a répondu le 7 octobre en demandant des précisions. Il voulait vérifier si la situation était conforme ou non à la définition d’une urgence cruciale et temporaire et si le gouvernement fédéral en était responsable.

Le ministre Furey faisait état de renseignements selon lesquels des agents déployés en renfort au départ étaient de retour à leurs fonctions ordinaires, ce qui laissait au détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada à Meteghan le soin de répondre aux plaintes liées aux pêches.

Mark Furey, ancien ministre de la Justice et procureur général de la Nouvelle-Écosse, en janvier 2020. Photo : CBC / Craig Paisley

Le jour même où des foules en colère s’en sont pris à deux viviers qui contenaient du homard des pêcheurs mi’kmaw, le 13 octobre, Lee Bergerman a répondu aux questions du ministre Furey en expliquant que le détachement de Meteghan n’avait pas les moyens ni la capacité de répondre de façon appropriée à un conflit à grande échelle tout en maintenant ses services ordinaires dans la communauté.

Dans ce message, elle lui demande d'approuver le déploiement de ressources additionnelles par précaution étant donné les tensions entre des pêcheurs autochtones, des pêcheurs commerciaux et le ministère des Pêches et des Océans du Canada.

Le ministre Furey a approuvé la demande le 15 octobre en faisant allusion à une conversation téléphonique qui s’est déroulée la veille.

Le chef Mike Sack dit qu’il a eu plusieurs discussions avec l’ancien ministre Furey et l’ancien premier ministre Stephen McNeil au sujet des craintes de sa communauté. Mike Sack attribue au racisme systémique le fait que M. Furey ne considérait pas au départ les événements de la baie de Sainte-Marie comme étant une urgence. Il dit que son peuple a été laissé pour compte, que les autorités provinciales étaient au courant et n’ont rien fait immédiatement.

Mike Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik, affirme que sa communauté ne sentait pas en sécurité malgré les actions de la GRC (archives). Photo : CBC / Nic Meloney

Mike Sack affirme que des centaines de pêcheurs commerciaux non autochtones ont bloqué des pêcheurs de sa communauté à Saulnierville et à Weymouth. Des membres de sa communauté, selon lui, ont aussi reçu des menaces sur les médias sociaux.

Mike Sack souligne que sa communauté donnait à la GRCGendarmerie royale du Canada tous les renseignements pertinents, mais que cette dernière n’a déployé que six agents qui faisaient face à des centaines de pêcheurs commerciaux et que ce n’était pas suffisant.

Il croit toujours que la GRCGendarmerie royale du Canada aurait dû porter des accusations plus rapidement et que cela aurait peut-être changé certaines choses.

Sipekne'katik compte reprendre sa pêche de subsistance en juin, hors de la saison de pêche commerciale réglementée. La communauté craint pour sa sécurité, affirme Mike Sack. Ce dernier a récemment annoncé que Sipekne'katik envisageait de demander l’aide des Nations Unies pour maintenir la paix.

La GRC Gendarmerie royale du Canada critiquée à Ottawa

Mike Sack et d’autres intervenants ont critiqué en octobre 2020 la GRCGendarmerie royale du Canada en disant que cette dernière n’en avait pas fait suffisamment pour protéger les pêcheurs mi’kmaw.

Les actions de la GRCGendarmerie royale du Canada ont fait l'objet d'un débat extraordinaire à la Chambre des communes en octobre 2020. Le ministre Marc Miller a déclaré que la GRCGendarmerie royale du Canada a laissé tomber les pêcheurs mi’kmaw qui subissaient des incendies criminels et des agressions. D’autres intervenants ont réclamé la démission de la commissaire de la GRC GRC , Brenda Lucki, lorsqu’elle a défendu la conduite du corps policier.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair, a dit qu’il avait approuvé une demande pour le déploiement en Nouvelle-Écosse de ressources de la GRCGendarmerie royale du Canada provenant d’autres provinces.

Les décombres d'un vivier à homard, le 17 octobre 2020, à Pubnico-Ouest-le-Centre, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Durant la même semaine, Brenda Lucki a envoyé un message à Mark Furey signalant que Bill Blair avait approuvé le redéploiement en Nouvelle-Écosse de jusqu’à 10 % des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, et que la Nouvelle-Écosse paierait tous les coûts qui y sont associés.

Mark Furey a approuvé les demandes suivantes permettant que les renforts policiers restent en place jusqu’en décembre, lorsque la saison de pêche commerciale au homard dans la région a commencé.

Lee Bergerman a écrit le 9 novembre que le financement couvrait les coûts de renforts policiers dans les comtés de Yarmouth, Digby, Shelburne et Richmond. Elle a précisé le 1er décembre que des agents tactiques du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador étaient en place depuis six semaines.

Manque de policiers après la tuerie de Portapique

Plus tôt en 2020, avant le conflit de pêche, Mark Furey avait approuvé des coûts supplémentaires de 3,7 millions de dollars pour redéployer des agents de la GRC afin d’en remplacer 70 qui étaient en congé à la suite de la tuerie qui avait fait 22 victimes en avril, dont l’agente Heidi Stevenson.

Mark Furey a toutefois refusé d’offrir ce financement supplémentaire après le mois d’août, et ce, malgré les demandes répétées de Lee Bergerman étant donné que certains membres et employés civils du centre de communication de la GRCGendarmerie royale du Canada étaient toujours en congé de maladie.

Le nombre de policiers en question est caviardé dans les documents, mais Mme Bergerman y indique qu’il fallait pourvoir 250 quarts de travail en septembre, en plus des congés de maladie ordinaire et ceux liés à la COVID-19.

Au début de septembre, Lee Bergerman a envoyé un autre message au ministre Furey expliquant qu’elle comptait redéployer durant trois mois des agents habituellement chargés de veiller sur la circulation routière. Mark Furey a approuvé l’envoi de 15 agents au maximum pour appuyer les détachements de la GRCGendarmerie royale du Canada dans le nord-est de la province.

La GRCGendarmerie royale du Canada compte environ 1450 employés en Nouvelle-Écosse.