La COVID-19 recule presque partout au pays

Les efforts de vaccination importants déployés au Canada ces dernières semaines portent fruit, selon la santé publique, qui confirme une diminution importante et constante des cas de COVID-19 dans l'ensemble du pays.

En point de presse mardi, le premier ministre Justin Trudeau a souligné que plus de la moitié des Canadiens ont reçu une première dose de vaccin.

Mardi matin, on comptait près de 21,4 millions de personnes ayant déjà reçu au moins une dose au Canada. Une performance qui place le Canada au troisième rang des pays du G20 en termes de doses administrées par habitant, s’est félicité le premier ministre Trudeau.

Selon la santé publique, la COVID-19 recule sur tous les fronts ou presque actuellement au pays.

À l’échelle nationale, avant la longue fin de semaine, nous avons observé une diminution importante et constante dans les tendances de la maladie , a expliqué la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada.

Les données que nous recevrons après la longue fin de semaine nous indiqueront si ces tendances se poursuivront , a ajouté la Dre Tam.

Moins de cas, moins de décès, moins d'hospitalisations

D’après les données présentées par la Dre Theresa Tam, la moyenne des nouveaux cas de COVID-19 pour les sept derniers jours – qui se maintient sous la barre des 5000 – est inférieure de 40 % au point culminant du nombre de cas quotidiens atteint à la mi-avril.

Selon la responsable de la santé publique au Canada, le nombre de personnes souffrant d’une forme grave et critique de la maladie diminue également à mesure que les taux d’infection baissent de façon générale .

Pour ce qui est des hospitalisations dues à la COVID-19, elles sont également en baisse de 20 % au pays par rapport à la mi-avril. On compte en moyenne 3400 hospitalisations par jour au Canada actuellement.

De ce nombre, environ 1300 personnes en moyenne sont traitées dans des unités de soins intensifs, ce qui représente une baisse de 10 % depuis le point culminant , a ajouté la Dre Tam.

Le nombre de décès, qui se situe en moyenne autour de 41 par jour, a quant à lui diminué de 15 %.

Il est par ailleurs crucial que les Canadiens continuent de se faire vacciner le plus rapidement possible s’ils veulent mettre à bas la troisième vague de COVID-19 et surtout en éviter une quatrième, a rappelé la Dre Tam.

Justin Trudeau doit par ailleurs rencontrer jeudi tous les premiers ministres des provinces et territoires pour faire le point sur la pandémie.

D’abord, on va parler des mesures qu’on prend pour en finir avec cette troisième vague. En ce moment, c’est notre plus grande priorité. On va aussi parler des différents plans de réouverture , a expliqué le premier ministre.

Le Manitoba dans la tourmente

Le portrait n’est pas aussi encourageant partout au Canada. Dans certaines régions, dont le Manitoba, les autorités de la santé peinent à contenir la propagation de la maladie et surtout à traiter le flot de malades qui mettent à rude épreuve le système de santé.

Justin Trudeau a par ailleurs confirmé s’être entretenu vendredi dernier avec le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, qui réclame du personnel médical en renfort dans sa province.

En prévision de la demande de soutien supplémentaire du Manitoba pour gérer la situation, nous nous préparons à déployer des ressources humaines fédérales en santé , a déclaré Justin Trudeau.

Nous envisageons également de déployer du personnel médical par l'intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne et d'envoyer du soutien des Forces armées canadiennes , a-t-il affirmé.

Ottawa réclame un calendrier de livraison à Moderna

En ce qui a trait aux retards qui touchent les livraisons de vaccins Moderna au Canada, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, s’est faite rassurante.

Le Canada sera tout à fait en mesure d’offrir au moins une dose de vaccin à tous les Canadiens d’ici la fin juin et [de permettre] que tous soient pleinement vaccinés d’ici le mois de septembre. Une citation de :Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

Le fournisseur nous a indiqué que des millions de doses seront livrées au mois de juin et que la première livraison arriverait dès la première semaine de juin. J’ai parlé avec le représentant de Moderna ce matin et mon équipe fait un suivi depuis la semaine dernière , a-t-elle indiqué.

La ministre Anand dit avoir insisté auprès de Moderna pour obtenir de toute urgence un calendrier de livraison pour les mois de juin et juillet.

Rappelons que la semaine dernière, la brigadière-générale Krista Brodie, nouvelle responsable de la distribution des vaccins, avait créé une certaine confusion en affirmant que le Canada risquait d'avoir reçu à la fin juin 10 millions de doses de moins que les 48 à 50 millions prévues pour le premier semestre de l'année. Un manque attribuable en bonne partie, selon elle, aux retards de livraison de Moderna.

En tout et pour tout, le Canada a commandé 44 millions de doses à Moderna. Mais 30 millions de doses restent encore à être livrées au pays.