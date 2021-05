Tourisme : il reste toujours un millier de postes à combler en Estrie

Des employés sont recherchés dans tous les secteurs de l'industrie, allant du service à la clientèle à la restauration, en passant par l'entretien ménager.

On cherche dans tous les secteurs, mais ceux de l'hôtellerie et de la restauration sont les plus touchés. On le sait, avec l’impact de la prestation canadienne d’urgence et de toutes les fermetures de l’été dernier, il y a eu de nombreux départs dans l’industrie du tourisme, et c’est difficile de ramener ces gens-là , explique la directrice générale de Toursime Cantons-de-l'Est, Annie Langevin.

C’est le nuage qui persiste au-dessus du bel été qui s’en vient, on entend des entreprises qui peinent à trouver des gens. Le mois prochain va être critique. Une citation de :Annie Langevin, directrice générale de Toursime Cantons-de-l'Est

Mme Langevin a d'ailleurs dû user de créativité de pour trouver des solutions à cette crise.

À l’aide de concours et de campagnes publicitaires, on essaie de se faire une espèce de base de données pour solliciter dès maintenant et l’été prochain les gens qui démontrent de l’intérêt pour un emploi en tourisme sur le web. On mise sur l’avenir, parce qu’on ne croit pas que la pénurie de main-d'œuvre disparaîtra du jour au lendemain , indique celle qui cible majoritairement les retraités et les plus jeunes.

L'industrie en mode préparation

Pénurie de main-d'oeuvre ou non, il y aura une saison touristique cette année. Annie Langevin assure qu'aucune entreprise touristique n'est en danger de fermeture dans la région, du moins pour l'instant.

Inquiets au point de ne pas offrir de services, on ne l’a pas trop entendu, mais on a beaucoup entendu parler de sites qui envisagent de limiter leurs services, faute de personnel, pour arriver à offrir une expérience de qualité aux visiteurs.

La directrice générale s'attend encore une fois à voir les Québécois faire davantage de tourisme local cet été, pandémie oblige.

Avec le plan de déconfinement annoncé, ça permet de se préparer un bon mois à l'avance, alors c’est positif. L’an passé, on l’avait su à la dernière minute, ça a été le branle-bas de combat. Une citation de :Annie Langevin, directrice générale de Toursime Cantons-de-l'Est