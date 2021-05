L'enquête sur l'épidémie au sein du foyer Parkside de Regina devrait aboutir cette année

Une enquête a été ouverte en début d’année sur le foyer de soins de longue durée Parkside Extendicare de Regina. C’est le foyer qui a été le plus touché par la pandémie de COVID-19 avec 41 décès recensés en lien avec la maladie.

Les résultats de l'enquête sur cette épidémie mortelle menée par le bureau de l'ombudsman de la Saskatchewan sont attendus dans les prochains mois. Les enquêteurs ont déjà mené plus de 60 entretiens et reçu plus de 20 000 documents.

Nous visons à publier un rapport pertinent et opportun plus tard cette année, mais au-delà, nous ne sommes pas prêts à préciser une date. Une citation de :Leila Dueck, directrice des communications du bureau de l’ombudsman de la Saskatchewan

L’ombudsman de la Saskatchewan, Mary McFadyen, a déclaré que l’enquête portera également sur le rôle du gouvernement de la Saskatchewan dans la supervision et le soutien de Parkside .

Au plus fort de l'épidémie, l’Autorité de la santé de la province a pris en charge les activités quotidiennes du foyer.

Personnel et gestion de l’établissement

L’enquête sur l’épidémie dans la résidence Extendicare Parkside prendra aussi en compte certains éléments, sur la recommandation du gouvernement de la province. Elle étudiera ainsi l’utilisation des équipements de protection individuelle par le personnel ou encore l’état de vétusté du bâtiment et les conséquences sur la gestion de la crise.

Trois enquêteurs à temps plein sont affectés à cette enquête. Tous les membres de notre bureau ont travaillé en équipe pour apporter leur aide , a déclaré la directrice des communications du bureau de l’ombudsman, Leila Dueck.

Respect du règlement

Les enquêteurs doivent aussi vérifier si Parkside Extendicare a respecté les règles provinciales sur les résidences pour personnes âgées telles que stipulées dans son entente de service.

Cette vérification fait référence au contrat de Parkside Extendicare avec l'Autorité de la santé de la Saskatchewan pour l'exploitation de l'établissement de 220 lits, qui remonte aux années 1960.

La quantité d'informations que nous recueillons au cours d'une enquête peut varier en fonction de la nature de l'enquête, a précisé Mme Dueck. Dans ce cas, il y a beaucoup d'informations et nous travaillons activement dessus.

Aucun commentaire officiel

Le groupe Extendicare n'a pas souhaité confirmer si des dirigeants de l'entreprise ont été interrogés durant l'enquête.

CBC a aussi demandé à l'ombudsman si le ministre de la Santé, Paul Merriman, et le ministre chargé des questions touchant les personnes âgées, Everett Hindley, avaient été interviewés.

De son côté, l'opposition officielle, représentée par le Nouveau Parti démocratique, dit ne pas avoir été contactée dans le cadre de l'enquête. L'opposition avait dénoncé la situation et s'était inquiétée des effets de la pandémie à plusieurs reprises.

Avec les informations de Guy Quenneville