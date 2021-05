Au lac Quarry, à Canmore, de nouveaux frais de stationnement trop élevés pour certains

Shirleen Burnett promène quotidiennement son chien à dans le parc du lac Quarry, à Canmore, en plus d’y passer de nombreuses fins de semaine et jours fériés, en famille.

C’est un endroit où l’on va en famille, les enfants sont sur leurs vélos, ils font les sentiers, les chiens se baignent. Il n’y a pas d’autres parcs pour chiens comme celui-ci , affirme Mme Burnett, qui vit dans le hameau de Harvie Heights, juste à l'extérieur de Canmore.

Selon la Ville, de plus en plus de personnes se rendent sur le site, notamment à cause de la limitation de certaines activités par la COVID-19.

À partir du 1er juin, le conseil municipal a donc décidé de mettre en place des frais de 20 $ pour se stationner quatre heures au lac Quarry.

Une aire diurne trop fréquentée

L'ingénieur en chef de Canmore, Andy Esarte, affirme que la décision a été prise alors qu’ils se sont aperçus que cela devenait difficile de faire respecter les règles de stationnement.

Le lac Quarry n’est pas une très grande aire de services, alors que de nombreuses personnes ont l’habitude de s’y rendre. On voyait donc des personnes se garer sur les routes secondaires ou dans la communauté résidentielle et cela devenait de plus en plus difficile pour les résidents de Canmore d’utiliser le parc pour promener leur chien , affirme-t-il.

Les frais de stationnement seront utilisés pour améliorer les infrastructures du parc, notamment pour une extension au parc de stationnement et pour de nouvelles toilettes.

Les résidents de Canmore recevront un permis de stationnement, ce qui les exemptera de payer les 20 $.

En tant que résidente de Harvie Heights, Shirleen Burnett ne recevra cependant pas de permis. On était au courant des changements à venir et j’avais, à tort, pensé qu’on ferait partie de l’exemption étant donné qu’on habite à seulement cinq minutes de Canmore , explique-t-elle.

En dépit de sa proximité avec Canmore et le lac Quarry, Harvie Heights dépend en effet de la localité de Bighorn.

Les impôts fonciers des habitants de Canmore contribuent aux améliorations apportées au site du lac Quarry. Ils financent donc déjà l'entretien, l'application des règlements, l'agrandissement des installations et du stationnement , explique Andy Esarte.

D'autres hameaux se joignent à la grogne

Shirleen Burnett affirme, elle, que sa famille soutient la communauté en y faisant ses achats puisqu'il n’y a pas de commerces à Harvie Heights.

Elle a donc créé une pétition en ligne qui réclame que les habitants de son hameau n'aient pas à payer de frais à chaque fois qu’ils se rendent au lac. Des centaines de personnes y ont apposé leur signature, dont des habitants d'autres hameaux à proximité, dont Exshaw, Dead Man's Flats ou encore Lac des Arc.

Shirleen Burnett affirme pourtant que cela ne la dérange pas de payer, mais estime que 20 $ par jour, c’est trop élevé. Elle se dit même ouverte à trouver un compromis, comme un système d'abonnement saisonnier avec paiement annuel.

La Ville affirme, pour sa part, qu’elle réévaluera son nouveau système de stationnement payant, mais probablement pas avant la fin de la saison estivale, très chargée dans la zone.

Avec les informations de Elissa Carpenter