COVID-19 : un Gatinois condamné par les médecins survit grâce à sa famille

Peter Simard plisse les yeux sous le soleil éclatant du printemps alors que sa femme, Céline Lafrenière, pousse son fauteuil roulant à travers la porte d'entrée et descend la rampe qui vient d'être construite devant leur bungalow de Gatineau.

Ça fait du bien d'être dehors au soleil, de pouvoir voir mes enfants , raconte M. Simard.

C'est une sensation particulièrement spéciale pour l’homme de 59 ans qui est passé à deux doigts de la mort. Ses médecins pensaient qu'il serait une autre victime de la COVID-19, mais sa famille a gardé espoir.

Avant que tout ne bascule, M. Simard se souvient de s'être réveillé un mardi après-midi d'août et avoir décroché le téléphone.

J'ai appelé ma mère, j'ai dit: "Maman, je pense que je vais mourir." Je ne pouvais pas respirer.

Peter Simard avait commencé à se sentir mal la semaine précédant cette conversation avec sa mère et il avait reçu un résultat positif de la COVID-19. Son état se détériorait rapidement.

Son épouse , Céline Lafrenière, a décidé à ce moment, qu'il était temps d'appeler le 911.

Ce n'était pas une blague, on pouvait voir qu'il avait du mal à respirer , a-t-elle dit.

Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont donné de l'oxygène à son mari, mais dès qu'ils lui enlevaient le masque, il avait de la difficulté à respirer.

C'est comme si quelqu'un tenait votre nez et votre bouche, et que vous ne pouviez tout simplement pas trouver de l'air , se souvient-il.

Le 25 août, M. Simard a été emmené à l'Unité COVID de l'Hôpital de Hull. Quelques jours plus tard, il a été transféré à l'unité de soins intensifs où il était le seul patient.

Une semaine plus tard, Mme Lafrenière a reçu un appel du médecin qui lui a dit : Peter ne va pas bien .

M. Simard a été placé dans un coma artificiel et sous respirateur. Mme Lafrenière avait vu les statistiques. Je savais que c'était vraiment, vraiment mauvais à l'époque , a-t-elle déclaré.

Gagner du temps pour un miracle

M. Simard a été déclaré négatif à la COVID-19 le 21 septembre et sa famille a finalement été autorisée à lui rendre visite.

C'était vraiment effrayant pour nous tous , se souvient Claire Simard, 37 ans, l'aînée des cinq enfants de Peter. Nous étions tous ensemble, entourant mon père de notre amour et de notre énergie.

Mais les patients ne peuvent rester intubés pour une longue période, de sorte que quelques jours plus tard, les médecins ont dû effectuer une trachéotomie afin de maintenir la respiration de Peter Simard sur un ventilateur. Il y avait une complication et il a contracté une infection bactérienne dans les deux poumons.

Avec ses poumons atteints et ses autres organes défaillants, le pronostic de M. Simard était sombre. Le 3 octobre, les médecins ont appelé ses trois enfants adultes et Mme Lafrenière pour leur dire que l'équipe médicale était à court d'options.

[Le médecin] a dit : "Peter va mourir. On ne peut rien faire. Il va mourir" , se souvient Mme Lafrenière.

Mais la famille a insisté pour qu’ils poursuivent les soins et a demandé aux médecins de continuer la dialyse qui maintenait ses organes en bon état.

J'ai dit : "Ce n'est pas vous ou moi qui allons prendre la décision, il le fera lui-même." Et j'étais d'accord avec ça. Au moins, on aurait tout essayé , a déclaré Mme Lafrenière.

Ils avaient décidé que c'était fini, et je n'étais pas prête pour ça , a-t-elle déclaré. Je leur ai dit : 'Vous entendez parler de miracles tous les jours, pourquoi ne peut-il pas en être un?"

Elle a souligné que les médecins ont compris le message. Peu de temps après la conversation, ils ont commencé à administrer de la prednisone, un stéroïde généralement utilisé pour réprimer le système immunitaire et réduire l'inflammation dans des conditions telles que l'asthme.

Ça lui a fait gagner du temps, ça lui a sauvé la vie , a déclaré Mme Lafrenière.

CBCCanadian Broadcasting Corporation a demandé des entrevues avec l'équipe médicale qui s'occupait de Peter Simard à l'Hôpital de Hull, mais un porte-parole de la direction régionale de la santé a refusé la demande, invoquant la confidentialité des patients.

La persévérance du cowboy

Le 2 novembre, Céline Lafrenière est arrivée à l'hôpital pour sa visite quotidienne.

Même si Peter était dans le coma, elle passait les 15 premières minutes à lui donner des nouvelles de la famille, les 15 minutes suivantes à lui lire un livre inspirant et les 15 dernières minutes à l'encourager sur son éventuel rétablissement.

Ce jour-là, elle est entrée dans la pièce, a dit bonjour, a suspendu son manteau et lorsqu’elle s'est retournée, son mari ouvrait les yeux.

Ce fut le début d'un autre long et non moins éprouvant voyage pour Peter Simard et sa famille.

Au centre de réadaptation La RessourSe de Gatineau

Paralysé par le syndrome de Guillain-Barré, Peter était conscient, mais incapable de bouger ou de communiquer.

Son fils lui a fait un tableau alphabétique et lentement, au cours des semaines suivantes, M. Simard a pu faire savoir à sa famille qu'il était prêt à faire son retour. Six ou sept semaines après s'être réveillé du coma, il a commencé à parler.

Le rétablissement miraculeux de Peter Simard s'est poursuivi au centre de réadaptation La RessourSe de Gatineau, où il a continué d'impressionner le personnel médical. Il a même gagné le surnom de cowboy en raison de son attitude impétueuse.

J'ai dépassé toutes les attentes qu'ils s'étaient fixées parce que je voulais rentrer à la maison , a déclaré M. Simard.

Le 13 mai, il a exaucé son vœu, rentrant chez lui, sa femme et ses enfants à ses côtés comme ils l'avaient été depuis huit mois et demi.

« Je n'étais pas prêt à partir »

L’homme de 59 ans, autrefois vigoureux, sait qu'il a encore un long chemin à parcourir.

Avant de contracter la COVID-19, Peter Simard a joué au hockey et abattu des arbres sur une parcelle de forêt appartenant à la famille dans la région du Pontiac. Il avait été promu directeur général chez Benson à Ottawa.

Il n'y avait rien que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, j'ai du mal à lever une tasse de thé. Une citation de :Peter Simard

Il est en mesure de marcher environ 10 mètres avant de devoir se rasseoir, mais tout comme il l'a fait à l'hôpital et au centre de réadaptation, M. Simard montre des progrès chaque jour. Il a l'intention de se débarrasser de la rampe devant sa maison dans six semaines et d'échanger son fauteuil roulant contre une marchette.

Peter Simard avec ses plus jeunes enfants, Ciara, 12 ans, à gauche, et Cayden, 10 ans. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Peter Simard n'a aucun ressentiment envers les médecins qui pensaient qu'il mourrait.

Le message ce n'est pas [...] que les médecins se sont trompés. Les médecins ne le savaient pas , a déclaré M. Simard. Mes enfants n'étaient pas prêts à me laisser partir, et je n'étais pas prêt à partir.

Et le conseil de Céline Lafrenière aux autres familles dans une situation similaire est double : n'ayez pas peur de remettre en question l'avis des professionnels de la santé, et ne perdez jamais espoir.

