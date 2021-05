Près de 250 spectacles seront présentés par le ROSEQ cet été

Les amateurs de musique, d'humour et de contes québécois seront choyés durant la saison estivale. Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) présentera près de 250 spectacles chez une vingtaine de diffuseurs entre la mi-juin et le début septembre.

La Gaspésienne Laurence Jalbert sera la porte-parole du réseau pour la saison estivale 2021 et présentera elle-même un spectacle en duo avec son guitariste Yves Savard.

Laurence Jalbert est la porte-parole du ROSEQ pour la saison 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Musique, humour et conte

La majorité des spectacles se feront en salle avec un auditoire réduit. Plus de 35 interprètes prendront la route dans l’Est-du-Québec pour offrir ces prestations. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Vincent Vallières, Philippe Bond, Michel Gaubert, Scott Pien-Picard, Clay and friends, Viviane Audet et Emmanuel Bilodeau. De plus, le ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec s’ouvre de plus en plus au hip-hop avec notamment KNLO, a indiqué le directeur général du ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec , Frédéric Lagacé, en entrevue à Info-Réveil.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il ajoute que la répartition des spectacles est assez équilibrée entre les différentes régions couvertes par le ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec . Dans l'Est-du-Québec, on compte cinq diffuseurs au Bas-Saint-Laurent, cinq sur la Côte-Nord, et six en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Par ailleurs, Frédéric Lagacé mentionne que les autorités de santé publique permettent une certaine souplesse aux artistes qui devront circuler à travers le Québec et ses différentes zones sanitaires.

Spectacles extérieurs

Plus d’une quarantaine d’événements spéciaux extérieurs seront également organisés dans le respect des mesures sanitaires.

Des artistes tels que Carl Mayotte, Grosse Isle, Laura Niquay, Naya Ali et Alex Burger présenteront des prestations sur des scènes extérieures.

Les amateurs de spectacles québécois doivent cependant faire vite pour réserver des billets étant donné le nombre limité de places en raison des mesures de distanciation édictées par la santé publique.