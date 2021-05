Certains Ontariens pourront avoir leur 2e dose d'AstraZeneca cette semaine

Les autorités ontariennes cherchent à écouler un stock de 45 000 doses de ce vaccin avant leur date de péremption à la fin du mois.

Les personnes visées en premier par cette seconde ronde d'inoculation sont celles qui ont reçu le vaccin d'Oxford-AstraZeneca entre les 10 et 19 mars dans des pharmacies et des bureaux de médecins de l'Ontario dans le cadre d'un projet pilote à Toronto, Windsor et Kingston.

Même si l'intervalle recommandé entre les deux injections est d'au moins 12 semaines, la seconde dose est offerte à ces personnes 10 semaines après la première.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, assure que cet intervalle réduit est sans danger et qu'il offre une solide protection contre la COVID-19.

Une dizaine de milliers d'autres doses d'Oxford-AstraZeneca expireront dans environ un mois.

L'Ontario a aussi accès à des dizaines de milliers de doses supplémentaires de ce vaccin actuellement en stockage.

Près d’un million d’Ontariens de 40 ans et plus ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca entre le 10 mars et le 11 mai, selon le gouvernement Ford.

Le vaccin d'Oxford-AstraZeneca a été lié à des cas rares de thromboses pouvant être fatales, ce qui a incité plusieurs provinces du Canada y compris l'Ontario à cesser de l'utiliser pour la première dose. Le risque de thrombose après la deuxième dose est beaucoup plus faible, de l'ordre de 1 sur 600 000, selon la province.

Les Ontariens qui ont reçu leur première dose du vaccin d'Oxford-AstraZeneca après le 19 mars doivent eux aussi pouvoir prendre rendez-vous bientôt pour la deuxième, mais aucun détail n'a été dévoilé par les autorités pour l'instant.

On ne sait pas combien de temps devront attendre ceux qui optent plutôt pour un vaccin à ARN (Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose.