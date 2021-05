La campagne de vaccination ouverte aux 12 ans et plus au Québec

La campagne de vaccination devait officiellement s'élargir aux adolescents à compter de mardi, mais des plages horaires étaient disponibles pour ce groupe d'âge dès lundi soir sur le portail en ligne Clic Santé.

Des jeunes ont d'ailleurs déjà réussi à se faire administrer une première dose pendant le long week-end, à la clinique de l'aréna Bill-Durnan à Montréal, par exemple.

Les efforts de vaccination à leur endroit se concentreront en milieu scolaire durant les semaines du 7 et du 14 juin.

Les élèves pourront alors se faire conduire dans des centres de vaccination via transport scolaire et des cliniques mobiles seront ouvertes à même les établissements scolaires, selon les régions.

Les adolescents âgés de 14 ans et plus peuvent consentir au vaccin par eux-mêmes, mais ceux âgés de 12 et 13 ans doivent obtenir l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur légal. Les écoles doivent fournir un formulaire à signer à cet effet.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s'est donné pour objectif que tous les jeunes admissibles puissent recevoir une première dose d'ici le 23 juin, et une seconde dose avant la prochaine rentrée scolaire.

Les jeunes doivent avoir 12 ans ou plus au moment de la vaccination, peut-on lire sur le site web du gouvernement. Ceux qui célébreront bientôt leur 12e anniversaire pourront se faire vacciner au cours de l'été.

À l'heure actuelle, seul le vaccin à ARN messager développé par Pfizer est autorisé par Santé Canada pour ce groupe d'âge.