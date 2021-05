Les résultats des élections municipales du Nouveau-Brunswick dévoilés ce soir

Ailleurs, le vote s’est déroulé le 10 mai.

Les citoyens de six communautés du Nord-Ouest sont appelés aux urnes mardi, sot à Edmundston, Grand-Sault, Haut-Madawaska, Lac-Baker, Sainte-Anne-de-Madawaska et Saint-Léonard. Les citoyens peuvent également voter pour les élus du sous-district scolaire francophone Nord-Ouest 3 et la sous-région A3 du Réseau de santé Vitalité.

Les bureaux de vote fermeront à 20 h.

Les résultats des élections pour tout le reste du Nouveau-Brunswick seront dévoilés mardi soir à 20 h, suivis plus tard en soirée de ceux des six communautés où l’on vote dans la journée.

Ce dévoilement des résultats des élections municipales, scolaires et de la santé dans l'ensemble de la province avaient été reporté en raison du confinement dans la région d'Edmundston et du Haut-Madawska.

Dans plusieurs villes et villages, on sait déjà qui sortira gagnant, puisque 47 maires et 82 conseillers ne faisaient face à aucune opposition.

Ces élections municipales se tiennent avec plus d’un an de retard. Habituellement prévues aux quatre ans, elles avaient déjà été reportées d’un an en raison du début de la pandémie, au printemps 2020.

D’après le reportage de Mathieu Roy-Comeau