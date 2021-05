Une bonne saison pour les producteurs agricoles estriens

Beaucoup d'agriculteurs ont notamment pu ensemencer leurs champs plus tôt qu’à l’habitude.

Ça nous prend de la chaleur et de la pluie, et jusqu’à maintenant, on est chanceux, car on a tout ça, et on a eu une bonne période sans pluie qui a permis de faire les semences sans trop stresser. [...] Des fois, on essaie de faire des semences entre les pluies, et le terrain n’est pas idéal, mais là, cette année, toutes les conditions sont bonnes , se réjouit Michel Brien, producteur de lait et de foin et vice-président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) Estrie.

C’est très bien parti, mais encore là, pour l’Estrie, parce que d’autres régions du Québec ont eu beaucoup moins de précipitations que nous jusqu’à maintenant , précise-t-il.

Cette météo est particulièrement bien accueillie par les agriculteurs de la région, puisque dans les dernières années, ils avaient connu de mauvaises récoltes, remarque Stéphane Vaillancourt, président des producteurs de grains en Estrie.

Depuis deux ans, ça a été assez particulier pour les producteurs de grain. La crise du propane, la météo qui joue contre nous, du gel hâtif, un printemps exécrable et froid... Une citation de :Stéphane Vaillancourt, président des producteurs de grains en Estrie.

Certains champs ont d’ailleurs un système racinaire réduit à cause de la sécheresse de l’été 2020 et des mauvaises conditions des hivers 2019 et 2020.

Selon Stéphane Vaillancourt, la saison 2021 n’est pas exceptionnelle, mais c’est une très bonne année .

À la merci de la météo

La partie n'est cependant pas gagnée; les producteurs demeurent toujours à la merci des conditions météorologiques, comme l'a rappelé une vague de froid qui est tombée sur l'Estrie lundi matin.

Je crois que ça va être une très bonne première coupe, et même chose pour les céréales, c’est bien parti. Il y a juste la gelée de ce matin qui est inquiétante un peu pour ceux qui ont du maïs et du soya. Ce qu’il y a dans la terre, il n’y a pas de danger, mais ceux que c’est levé, comme dans mon cas, le maïs, qui a près de deux pouces de long, ce matin, il avait froid un peu , explique Michel Brien.

Il reste cependant optimiste.