Désavantagés face aux grands magasins, des commerçants sont frustrés en N.-É.

Pendant le confinement, les commerces qui vendent des produits non essentiels n’ont pas le droit d’ouvrir leurs portes. Pendant ce temps, les consommateurs qui visitent les magasins à grande surface qui vendent des biens essentiels comme de la nourriture peuvent y acheter les biens non essentiels qui y sont vendus.

Cela frustre notamment Mike Huntley, propriétaire de Sand & Sea Dive Shop, une boutique de plongée sous-marine à Kentville.

Tout est vendu dans ces [grands] magasins et la province s’est contentée de demander aux Néo-Écossais de n’acheter que les produits essentiels. C’est une blague, parce que personne ne va faire ça. S’ils veulent quelque chose, ils vont l’acheter , observe M. Huntley.

Il n’a pas le droit d’ouvrir ses portes aux clients, mais l’a fait quand même la semaine dernière pour défier la province.

La plus récente vague de COVID-19 à balayer la Nouvelle-Écosse est celle qui a fait le plus de malades dans cette province depuis le début de la pandémie. La province est frappée de restrictions depuis la fin avril. En ouvrant ses portes malgré les ordres de santé publique, Mike Huntley risque une amende de près de 12 000 dollars.

Il a reçu une visite respectueuse de la police vendredi dernier, affirme-t-il, mais pas d’amende. Après le long week-end de congé, il prévoit rouvrir ses portes à la première heure mardi matin.

Il n’a pas peur de recevoir une amende. J’ai bien plus peur de faire faillite , lance-t-il.

Nous aimerions deux personnes à la fois, ou par rendez-vous, peu importe, tant que nous pouvons laisser les clients acheter , dit-il.

La vente de biens non essentiels permise dans les grandes surfaces

La situation exaspère aussi Andrew Zebian, propriétaire du magasin de vêtements Phinneys, à Kentville, qui a aussi ordre de rester fermé.

Je préfèrerais que le gouvernement suive l'exemple de l'Ontario , dit-il, où on bloque les allées qui contiennent des produits non essentiels dans les grands magasins. En Nouvelle-Écosse ce n’est pas le cas. On les voit entrer toute la journée, ils flânent. Les gens s'ennuient, ils magasinent , déclare M. Zebian.

Des allées inaccessibles aux clients dans un Walmart de Montréal le 28 décembre 2020. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Si le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne veut pas obliger les grandes surfaces à mettre une partie de leur marchandise hors de portée comme il est exigé des petits commerces, il devrait permettre à ces derniers d’ouvrir, même sur rendez-vous ou à capacité réduite, dit M. Zebian.

Pour l'instant, le gouvernement se limite à dire qu'il réfléchit à d’autres programmes d'aide. Vendredi, la province a annoncé que les petites entreprises peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 5000 dollars.

Ce n'est pas une mauvaise chose, selon Mike Huntley. Je ne veux pas d’argent du gouvernement , dit-il cependant. Je veux gagner mon propre argent.

D’après le reportage de Paul Légère