Des chenilles voraces menacent les arbres de l'Ontario

Les chenilles spongieuses ne mesurent qu'environ quatre à six centimètres, mais elles sont une menace importante pour le couvert forestier de l'Ontario. Une chenille peut manger environ un mètre carré de feuilles pendant sa courte vie.

C'est une bonne quantité de feuillage pour une seule chenille , a noté Chris MacQuarrie, chercheur au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie, en Ontario, à l'émission de radio Ottawa Morning de CBC.

La chenille spongieuse (Lymantria dyspar) n'est pas pointilleuse sur ce qu'elle mange.

[Cette espèce] aime vraiment le chêne, le bouleau et le tremble , a relevé l'expert qui œuvre dans l'un des cinq centres de recherche faisant partie du Service canadien des forêts. Elle mange aussi de l'érable, de l'hêtre et même certaines essences de résineux comme le pin blanc, le sapin baumier et l'épinette bleue du Colorado , a-t-il ajouté.

Une fois que c'est fini avec les arbres, il tombera et se nourrira de plantes et d'arbustes au sol. Une citation de :Chris MacQuarrie, chercheur au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie

Leur appétit vorace peut avoir un réel impact négatif. En 2019, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario a utilisé la photographie aérienne pour déterminer que les spongieuses avaient défolié 47 203 hectares.

En 2020, les dégâts s'étaient étendus à 586 385 hectares. [C'est une] augmentation de 1 200 %, ce qui est beaucoup , a déclaré M. MacQuarrie.

Chris MacQuarrie est chercheur scientifique au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Photo : CBC / Amanda Roe

La bonne nouvelle, c'est que les propriétaires de terrains boisés peuvent aider à combattre les insectes en utilisant de la toile de jute et de l'eau savonneuse.

Il existe d'autres moyens de lutter contre les espèces envahissantes et de protéger les arbres. BTK Caterpillar Killer est un insecticide biologique disponible pour un usage domestique contre les très jeunes chenilles de spongieuse, mais qui est moins efficace lorsqu'elles grossissent.

M. MacQuarrie recommande une technique de baguage en toile de jute pour piéger les chenilles plus grosses.

Enroulez une bande de toile de jute autour de l'arbre. Lorsque les chenilles descendent de la canopée de l'arbre pendant la journée, elles se réfugieront sous la toile de jute. Les gens peuvent venir les retirer la nuit et les jeter dans un seau d'eau savonneuse , a expliqué l'expert.

Il y a peu à faire une fois qu'elles se sont transformées, généralement en juillet, mais à la fin de l'été et à l'automne, il est possible de repérer des œufs laissés par les femelles sur les arbres.

Vous pouvez gratter vos arbres ou écraser les oeufs avec une carte de crédit , a ajouté M. MacQuarrie. Cela aidera à contrôler la population pour l'année prochaine.

Certaines municipalités de l'Ontario, comme London et Hamilton, pulvérisent du BTK pour contrôler les éclosions, mais ce n'est pas quelque chose qu'Ottawa est prête à faire pour le moment.