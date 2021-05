Kevin Spacey de retour dans un film 3 ans après avoir été accusé

Kevin Spacey y interprètera un petit rôle, celui d’un enquêteur de police. Il s’agit du premier rôle que l’acteur décroche dans un film ou dans une série télévisée depuis qu’en octobre 2017 un acteur américain, Anthony Rapp, a affirmé que Kevin Spacey lui a fait des avances sexuelles en 1986 alors qu’il n’avait que 14 ans.

En 2019, Kevin Spacey a été inculpé pour agression sexuelle sur un adolescent en 2016.

Des allégations d’inconduites sexuelles ont également été portées contre l’acteur par au moins 20 acteurs du théâtre Old Vic, à Londres.

À la suite de ces accusations et allégations, Kevin Spacey avait été écarté de la série House of Cards et le rôle qu’il devait jouer dans Tout l’argent du monde (All the Money in the World) avait été confié à Christopher Plummer.

Je sais juste que c'est un bon acteur

Intitulé L’uomo Che Disegnò Dio, qui signifie en français l’homme qui dessinait Dieu , ce film sera tourné d’ici le mois de septembre par l’acteur et réalisateur italien Franco Nero, qui incarnera également le personnage principal.

Je suis très content que Kevin ait accepté de participer à mon film, a déclaré le réalisateur à ABC News. Je le considère comme un grand acteur.

Interrogé par le New York Times au sujet des accusations d’agressions sexuelles, Louis Nero, le producteur du film, a dit : je sais juste que c’est un bon acteur, c’est tout .

Selon les informations du New York Times, L’uomo Che Disegnò Dio raconte l’histoire d’un artiste qui fait le portrait de personnes à partir de leur voix.

Vanessa Redgrave, qui est mariée avec Franco Nero, y tiendra un petit rôle de professeure si elle est mesure de se rendre d’Angleterre, où elle vit, en Italie, où le film sera tourné.