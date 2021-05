Un meilleur accès réclamé aux abords de la rivière aux Sables

En entrevue à l’émission Place publique, lundi, la porte-parole du Regroupement citoyen Accès nature Rivière-aux-Sables, Virginie Bolduc, a rappelé que les lieux sont privés.

Or, depuis la fermeture définitive de l’ancienne auberge en 2018, les amateurs de sports, été comme hiver, ont continué d’accéder à la rivière par ce secteur. Le stationnement a d’ailleurs été fermé au public l’hiver dernier par les propriétaires actuels.

Cet hiver, l’accès au stationnement a été bloqué par le propriétaire parce qu’il ne déménageait pas le stationnement cet hiver. On le comprend, c’est sa propriété privée, mais les gens ne pouvaient plus pratiquer leur activités sportives comme le vélo d’hiver. On a commencé à se poser des questions, qu’est-ce qui va arriver avec Cépal, et comme on commence à bloquer des stationnements, ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce que l’accès est menacé? se questionnait Mme Bolduc, rappelant que l’endroit existe depuis 45 ans.

Intérêt de la Ville

Ces citoyens aimeraient que la Ville s’inspire du parc de la Rivière-du-Moulin, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre la mairesse Josée Néron et la présidente du conseil d’arrondissement, Julie Dufour. Selon Virginie Bolduc, l’administration municipale est ouverte à développer ce coin de la rivière aux Sables. Les propriétaires actuels ont aussi été rencontrés.

La mairesse Josée Néron en entrevue devant l'hôtel de ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada

On a bien confiance en la Ville avec la rencontre qu’on a eue jeudi dernier. On partage tous la même vision, et ce qu’on voit, c’est un parc linéaire qui partirait de la place Nikitoutagan au centre-ville de Jonquière et qui se rendrait au lac Kénogami en passant par Cépal. La piste cyclable est comme la colonne vertébrale de ce parc-là. La piste est déjà là, donc la base est là , a révélé la dame.

Le mois dernier, les conseillers municipaux de Jonquière avaient réclamé que le parc de la Rivière-aux-Sables soit administré par une corporation indépendante. Ce souhait est aussi partagé par Regroupement citoyen Accès nature Rivière-aux-Sables, qui souhaite la création d’un organisme à but non lucratif (OBNL).

Selon le regroupement, l’OBNL pourrait superviser la gestion du bail avec Hydro-Québec qui possède des parcelles de terrain sur le site ainsi que l’entretien et le développement des infrastructures. Les sentiers pédestres situés à proximité se trouvent en partie sur les terres de la société d’État.

Par ailleurs, Mme Bolduc désire que le dossier devienne un enjeu à Jonquière lors des prochaines élections municipales en novembre.