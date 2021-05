De la reconnaissance en cette Journée nationale des patriotes

C'est une satisfaction qui est communautaire. Je le prends pas toute seule sur mes épaules, je sais que je suis une bonne mobilisatrice et quand t'embarques dans mon train, le wagon il avance, pis aweille on y va , s’enthousiasme Mme Laflamme, très reconnaissante de recevoir le prix dans le cadre de la Soirée reconnaissance à nos patriotes tenue de manière virtuelle.

Myrtha Laflamme a notamment cofondé La Maison d’un Nouvel Élan destinée aux personnes âgées, et elle en a été la directrice générale pendant environ 25 ans.

Les hommes, les patriotes ont travaillé et ils ont été déterminants pour l'avenir de notre Québec. [...] Probablement qu'il y avait des femmes aussi pour les aider , dit-elle.

Des jeunes à l’honneur

Un patriote c'est l'engagement, c'est quelqu'un qui aime le monde! C'est quelqu'un qui aime le bien commun , a expliqué le président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Magella Archibald, pour la cinquième édition de l’événement.

Le président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Magella Archibald, tient le drapeau des patriotes. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Pour la première fois au Québec, trois jeunes de la région ont reçu le titre de patriote de la relève.

Si on s'ouvre les yeux et qu’on parle à un jeune : les préoccupations, ils en ont, se réjouit M. Archibald. Des préoccupations environnementales, sociales et tournées vers les autres.

Laurence Fortin fait partie des trois jeunes à recevoir ce prix de la relève pour son implication en générale dans la communauté.

Laurence Fortin fait partie des trois jeunes à avoir remporté le titre de patriote de la relève. Photo : Radio-Canada

C'est vrai que féliciter les gens, offrir des reconnaissances, pas en fin de vie mais plutôt en fin de carrière d'engagement communautaire, c'est vraiment une très belle chose. Donc d'avoir un prix pour les jeunes, c'est vraiment une belle motivation pour nous et pour tous les autres jeunes.

D'après un reportage d'Arianne Béland