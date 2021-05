Toronto : manifestation en l’honneur de Regis Korchinski-Paquet

Une manifestation au centre-ville de Toronto s’est déroulée, lundi, en l’honneur de Regis Korchinski-Paquet. Celle-ci est morte durant une intervention policière à son domicile il y a un an.

Elle est morte à la suite d’une chute du balcon d'un appartement situé au 24e étage alors que la police était chez elle le 27 mai 2020.

Les manifestants se sont rassemblés sur le terrain de Queen's Park. Ils ont ensuite pris la rue et marché au centre-ville.

Durant le rassemblement, des discours ont été prononcés qui ont dénoncé le travail de l'Unité des enquêtes spéciales (UES) de l'Ontario. Aucune accusation n’a été portée contre les cinq agents de police qui ont participé à l’intervention policière qui se déroulait chez Mme Korchinski-Paquet le soir de sa mort.

Regis n'a eu aucune justice , a déclaré aux journalistes Beverly Bain, membre de No Pride In Policing Coalition. Il est vraiment essentiel que les gens se rassemblent aujourd'hui pour se souvenir de Regis, mais aussi pour souligner qu'après un an, il n'y a eu aucune responsabilité prise par le Service de police de Toronto pour la mort de Regis , a-t-elle ajouté. Selon ses avocats, d'après les enquêtes alternatives qui ont été menées, il est assez clair qu'il y a des soupçons que la police n'a pas fait son travail. En fait, la police l'a mise en danger. Il y avait un manque de soins.

Selon certains manifestants, un organisateur de la marche aurait été arrêté par la police près de l’intersection de la rue Yonge et l'avenue Gerrard Est.

Edward Parks, porte-parole du service de police de Toronto, n'a pu confirmer s’il y avait eu une arrestation.