« Trop tôt » pour le party et « ramassez vos vidanges », tonne Régis Labeaume

Le maire de Québec avait un message un petit peu plate à transmettre sur les réseaux sociaux, lundi. Je veux dire à tout le monde que je comprends que vous avez le goût de faire des partys, on a tous le goût aussi, mais il est trop tôt , a-t-il dit dans une vidéo partagée sur sa page Facebook. La pandémie n'est pas terminée.

Régis Labeaume prenait ainsi la parole après des débordements vus dans certains parcs de Québec au courant de la fin de semaine. Samedi soir, des DJs y assuraient l'ambiance au parc Victoria, en basse-ville, et de nombreuses personnes négligeaient la distanciation physique ou le port du masque.

Samedi soir au parc Victoria, des centaines de personnes ont à nouveau profité du beau temps dans un respect aléatoire des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Sans vouloir être moralisateur , Régis Labeaume en appelle à la responsabilité sociale de tous et chacun pour venir à bout de ce maudit virus-là . Si on relâche, si on fait pas attention, ça va recommencer et on va reculer , a-t-il exprimé, rappelant également que la région de la Capitale-Nationale doit passer au orange vendredi.

J'en appelle à la prudence, à votre sens des responsabilités et au civisme pour respecter la distanciation dans les parcs de la ville et éviter les rassemblements. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire a aussi fait valoir que la région avait vécu une phase difficile au printemps, en pleine troisième vague, en raison de quelques foyers d'éclosion majeurs. La Capitale-Nationale a ainsi connu l'un de ses pires moments de la pandémie au début du mois d'avril.

Régis Labeaume invite donc la population à la patience pour mieux profiter de l'été.

C'était dégueulasse

Le maire de Québec a aussi pris quelques instants pour dénoncer l'état dans lequel le parc Victoria a été laissé par les centaines de fêtards qui s'y sont agglutinés. Nos employés, ça a pris quatre fois plus de temps à nettoyer. C'était dégueulasse! , a-t-il pesté.

Pour un deuxième été pandémique consécutif, la Ville permet la consommation d'alcool dans une quarantaine de parcs identifiés, à condition d'avoir de la nourriture. M. Labeaume demande donc la collaboration de tous et lance ce simple message : ramassez vos vidanges!

Cartons de pizza, caisses de bières, sacs de croustilles et autres vidanges en tout genre : la fête qui a eu lieu, samedi soir au parc Victoria, a fait place à un dur lendemain de veille pour les employés chargés de nettoyer. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

À ceux qui souhaiteraient voir davantage de policiers dans les parcs, le premier magistrat de la Ville estime que ce n'est pas la voie à suivre. On ne peut pas créer un état policier, on ne peut pas envoyer des policiers partout , a-t-il affirmé, ajoutant que ce type de mesure a aussi un coût pour la Ville.

Il demande à chacun de respecter son voisin et à faire sa part , que ce soit en évitant de faire des rassemblements ou en conservant les parcs propres.

Rappelons que le plan de déconfinement du gouvernement québécois s'enclenche à compter du 28 mai. Le couvre-feu sera notamment chose du passé, à l'exception des régions qui seraient toujours sous le coup de mesures spéciales d'urgence.