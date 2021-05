Baisse des nouvelles infections de COVID-19 à Porcupine

Cinq nouveaux cas se situent à Timmins et sept autres nouveaux cas se situent dans la région de la baie James et de la baie d'Hudson, selon le bureau de santé local.

Le nombre de cas actifs le long de la baie James a plus que quadruplé dans les cinq derniers jours. L’autorité sanitaire de la région de Weeneebayko compte désormais 60 cas actifs.

38 de ces cas actifs se trouvent dans la ville de Moosonee qui a déclaré l’état d’urgence vendredi dernier.

Notre région continue d’enregistrer un nombre plus élevé d’admissions à l’hôpital, une gravité accrue des infections et des infections à la COVID-19 chez les jeunes. L’âge moyen observé chez les personnes atteintes de la COVID-19 lors de la troisième vague se situe entre 30 et 35 ans , signale par communiqué le BSPBureau de Santé Porcupine .

Lundi, le BSPBureau de Santé Porcupine a ouvert une clinique de vaccination sans rendez-vous pour toutes les personnes de 12 ans et plus à Timmins entre 12 h et 20 h. Des cliniques sans rendez-vous à Timmins étaient également ouvertes samedi et dimanche.

17 nouveaux cas dans le Nord

Le Bureau de santé de North Bay-Parry Sound rapporte 5 nouveaux cas de COVID-19 et 38 cas actifs.

Les bureaux de santé du Nord-Ouest et le district de Sudbury ne recensent pas de nouveaux cas

Le Nord-Ouest compte 29 cas actifs et la région de Sudbury compte 31 cas actifs.

Les Bureaux de santé de Timiskaming, Thunder Bay et d’Algoma n’ont pas fourni de mise à jour lundi.