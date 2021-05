La plage du camping Belley sera limitée cet été

Lors d’une journée ensoleillée, il peut y avoir jusqu’à 600 véhicules sur le stationnement du camping. Le directeur de l’endroit, Michel Galarneau, veut être prudent.

On essaie de se coller le plus possible à ce que la santé publique nous annonce graduellement , nous autres on juge que c’est déjà 100 voitures de plus car l’année dernière il y avait zéro visiteur de l’extérieur , rappelle-t-il.

La scène de rassemblement à la plage du parc national d'Oka a fortement poussé la direction du camping à prendre cette décision.

On ne veut pas qu’il se passe ça , assure M. Galarneau.

Le directeur précise toutefois que la capacité d’accueil pourra être ajustée au mois de juin et au mois de juillet. Mais que toute décision sera graduelle.

On s’en va vers le bon côté peut-être qu’à la Saint-Jean-Baptiste on aura 150-200 véhicules, mais c’est conditionnel à ce que ça aille bien.

La plage est ouverte dès maintenant.

Selon une entrevue de Catherine Doucet, dans l'émission Place publique.