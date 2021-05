Fin des mesures d'urgence partout en Beauce

Les MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et Les Etchemins passent finalement en zone rouge puisque la santé publique met fin aux mesures d’urgence. Plusieurs commerces peuvent donc rouvrir, à leur grand soulagement.

Il s’agissait des derniers secteurs de Chaudière-Appalaches qui faisaient toujours l’objet de ces mesures spéciales. Des commerces jugés non essentiels, comme les salons de coiffure et d’esthétique ou les boutiques de vêtements ont pu rouvrir leurs portes. Le couvre-feu passe également de 20 h à 21 h 30 comme partout ailleurs dans la région.

Les mesures d'urgence spéciales étaient en vigueur en Beauce depuis le 5 avril. Elles ont été levées le 10 mai dernier partout en Chaudière-Appalaches sauf dans les trois MRCMunicipalité régionale de comté .

Dernières semaines plus difficiles

La propriétaire de la boutique de vêtements pour femme VICKIE du Carrefour Saint-Georges Mélanie Roy affirme qu’elle a pu tirer son épingle du jeu pendant la pandémie en raison de sa forte présence en ligne, qui lui a permis de maintenir sa clientèle. J’ai fait des lives sur Facebook tous les jours depuis deux mois , explique-t-elle.

Elle est donc fière de dire qu’elle n’a eu à mettre à pied aucune de ses employées, ce qui n’est pas le cas de tous les entrepreneurs.

Mélanie Roy est propriétaire de la boutique VICKIE, située au Carrefour Saint-Georges. Photo : Radio-Canada

Toutefois, les derniers jours ont probablement été parmi les plus difficiles selon elle. On a vu une baisse considérable des ventes. Parce que veut veut pas, les gens étaient à 45 minutes des centres d’achat qui étaient ouverts à Québec. Donc là-dessus on s’est vraiment sentis pénalisés , témoigne-t-elle.

Ce sentiment d’injustice a été partagé par plusieurs commerçants touchés. La semaine dernière, on était vraiment contents quand ils ont décidé de lever les mesures spéciales d’urgence parce que c’est sûr que quand dans d’autres régions c’est ouvert, bien les gens sont portés à aller dans d’autres régions pour faire des achats , souligne la directrice générale de la chambre de commerce de Saint-Georges, Annie Gilbert.

Plusieurs commerçants avaient d’ailleurs dénoncé cet enclavement considérant qu’il entraînait une concurrence déloyale.

Contact humain

Mélanie Roy est donc très soulagée de pouvoir accueillir à nouveau ses clientes. On a toujours entretenu le lien, mais c'est sûr que là on avait hâte de les voir et de les conseiller en personne .

Et il semblerait que ses clientes aussi avaient hâte puisque lundi matin, une quinzaine d’entre elles attendaient à l’extérieur une demi-heure avant l’ouverture de la boutique.

Avec la situation épidémiologique qui s'améliore de jour en jour et la campagne de vaccination qui va bon train, Mélanie Roy et les autres commerçants du coin ont bon espoir que cette fermeture sera la dernière.