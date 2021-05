Les Ontariens profitent de la longue fin de semaine pour se faire vacciner

L’Ontario a atteint un nouveau sommet de vaccination en une seule journée samedi : plus de 190 000 personnes qui ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 en 24 heures. Dimanche, ce chiffre était autour des 140 000.

À Toronto, plus de 34 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin vendredi, samedi ou dimanche grâce aux cliniques de vaccination de la ville. La Ville Reine a encouragé les Torontois à profiter de ce congé pour se faire vacciner, grâce à l’initiative Long Weekend Dose Drive.

Le maire de Toronto John Tory a remercié les travailleurs de la santé qui aident dans l’effort et encourage tout le monde à se faire vacciner. Si vous n’êtes pas encore vacciné, allez vous faire vacciner pour en finir avec cette pandémie , a-t-il déclaré par voie de communiqué lundi.

J'ai confiance que ce sera notre dernière longue fin de semaine en confinement, grâce à vos efforts. Une citation de :John Tory, maire de Toronto

L’initiative visait à offrir plus de 19 000 nouveaux rendez-vous pendant la fin de semaine, du vendredi au lundi férié. Ces rendez-vous étaient ajoutés à ceux déjà prévus pendant la fin de semaine. En date de lundi, plus de 1800 rendez-vous étaient toujours disponibles, selon un communiqué de la Ville.

Toronto a également encouragé les jeunes ontariens âgés de plus de 12 ans à profiter de ces rendez-vous. Depuis le dimanche 23 mai, les jeunes entre les âges de 12 et 17 ans peuvent se faire vacciner contre la COVID-19.

En date du lundi 24 mai, la province a administré plus de 8 065 000 doses de vaccins et plus de 531 000 personnes en Ontario ont reçu leurs deux doses de vaccin.

Malgré la campagne de vaccination qui avance, certains médecins et responsables en santé publique affirment que des personnes demandent de recevoir le vaccin de Pfizer quand ils apprennent qu’ils vont recevoir une dose de Moderna. Les professionnels de la santé encouragent fortement que les Ontariens acceptent le premier vaccin qui leur est offert.