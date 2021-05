Est du Bas-Saint-Laurent : un retour en jaune ou en orange réclamé

Les maires de Matane et de Rimouski estiment qu'il est injuste que les MRC de l'est du Bas-Saint-Laurent demeurent en zone rouge alors qu'on y compte très peu de cas de COVID-19, depuis quelques semaines.

Ça fait quand même plusieurs semaines que la situation ne justifie pas le maintien de la zone rouge dans l'est du Bas-Saint-Laurent. C'est totalement inacceptable , déplore le maire de Rimouski, Marc Parent.

La réalité du Bas-Saint-Laurent, c'est deux mondes. L'est, avec un taux de 18 cas sur 100 000 habitants, c'est absolument incompréhensible qu'on demeure au palier rouge , ajoute M. Parent.

On doit passer au minimum au orange et permettre aux restaurateurs d'ouvrir. Parce que si on attend que l'entièreté du Bas-Saint-Laurent atteigne un niveau acceptable, les restaurateurs et la population de l'est vont être pénalisés encore pendant plusieurs semaines. Une citation de :Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire de Rimouski, Marc Parent, juge inacceptable que le gouvernement de François Legault refuse d'appliquer deux paliers d'alerte différents à la région du Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Comme l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, les MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, La Matanie, La Matapédia et La Mitis sont en zone rouge depuis le 1er avril, une décision prise en raison des éclosions qui se multipliaient alors dans l'ouest de la région.

Le KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. est même passé au rouge foncé le 1er mai, puisque la situation ne s'améliorait pas. Depuis ce temps, le nombre de cas de COVID-19 a diminué et ces mesures d'urgences ont été levées lundi dernier. Or, toujours pas de changement pour l'est de la région.

Pour le maire de Matane, Jérôme Landry, c'est la preuve que l'est du Bas-Saint-Laurent n'est pas traité avec la même considération que l'ouest.

La mesure qui est exigée, [soit] 14 jours d'accalmie avant qu'on puisse réduire les consignes sanitaires, ça semble pas être le cas sur la partie ouest du territoire. [...] Je trouve ça un peu difficile à accepter , affirme M. Landry.

Notre situation est extrêmement enviable; c'est très stable et on a très peu de cas actifs. On a même moins de cas actifs dans l'est du territoire que la Gaspésie, qui est en jaune actuellement. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre ça. Une citation de :Jérôme Landry, maire de Matane

Le maire de Matane, Jérôme Landry, estime que l'est du Bas-Saint-Laurent devrait déjà être en zone jaune (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Il espère que l'est du Bas-Saint-Laurent puisse passer au palier d'alerte jaune dès le 28 mai, en même temps que le retrait du couvre-feu au Québec. Il admet cependant n'avoir eu aucune indication à cet effet de la part de la santé publique ou du gouvernement de François Legault.

Ce que j'espère, c'est qu'on puisse avoir le niveau de consignes sanitaires en fonction de la réalité de notre territoire. Ce n'est pas le cas depuis le début de la pandémie , avance le maire de Matane.

Lundi, 14 nouveaux cas de COVID-19 étaient compilés au Bas-Saint-Laurent, dont 13 dans le KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. . Un seul était compilé dans l'est de la région, dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis.

Combinées, les quatre MRCMunicipalité régionale de comté de l'est du Bas-Saint-Laurent comptent lundi 25 cas actifs du virus, sur un total de 216 pour l'ensemble de la région, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).