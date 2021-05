Pas de rabais pour les Ontariens qui veulent un Ford F-150 électrique

Le dévoilement récent d'une version entièrement électrique du véhicule le plus vendu au Canada pourrait exercer une nouvelle pression sur le gouvernement de l'Ontario pour qu'il rétablisse un programme d'incitation pour les véhicules électriques, selon les analystes de l'industrie.

Ford a dévoilé la semaine dernière une nouvelle version de sa camionnette extrêmement populaire, le F-150 Lightning, qui deviendra le premier camion à batterie de la société lorsqu'il sera mis en vente en 2023.

Ford a présenté un prototype du F-150 Lightning à son siège à Dearborn, dans le Michigan, mercredi soir. Le président américain Joe Biden était sur place pour l'essayer.

Le F-150 est le véhicule le plus vendu au Canada depuis 11 ans.

Si nous voulons que les gens se mettent à l'électrique, nous devons leur offrir les marques et les modèles qu'ils veulent , a déclaré Cara Clairman, présidente et directrice générale de Plug'n Drive, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion des véhicules électriques.

Le prix du nouveau F-150 Lightning commence à 58 000 $, mais une fois des options ajoutées, notamment une batterie plus puissante et certains équipements, pourraient faire passer le prix total à plus de 100 000 $.

Aux États-Unis, une grande partie de la réaction initiale au dévoilement du camion était centrée sur son prix plus bas que prévu, surtout si l'on tient compte des divers crédits fédéraux et étatiques offerts aux acheteurs de véhicules à émission zéro.

Mais en Ontario, quiconque opte pour un F-150 électrique ne bénéficiera pas des mêmes avantages financiers que de nombreux acheteurs américains.

En 2018, le gouvernement de Doug Ford a annulé un programme qui offrait jusqu'à 14 000 $ de rabais pour les véhicules électriques. Les ventes de ces véhicules ont pris un virage à la baisse après l'annulation du programme.

Selon les experts, la demande massive attendue pour le F-150 Lightning pourrait inciter la province à reconsidérer cette décision. Ceux-ci espèrent qu'un tel changement pourrait relancer les ventes de véhicules électriques et aider l'Ontario à atteindre ses objectifs de réduction des émissions à long terme.

Une certaine pression

Je suis assez convaincu que le gouvernement de l'Ontario va y réfléchir , a déclaré Daniel Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada, un autre groupe de promotion des véhicules électriques.

M. Breton a déclaré que les récents investissements provinciaux dans l'infrastructure de fabrication de véhicules électriques, notamment à l'usine de montage de Ford à Oakville, laissent à penser que la province pourrait être prête à changer son fusil d'épaule en matière de véhicules électriques.

Le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral ont décidé de soutenir la fabrication de véhicules électriques en Ontario , a expliqué M. Breton. Il est donc tout à fait logique que l'Ontario [...] rétablisse le programme .

Mme Clairman, cependant, n'est pas convaincue que l'actuel gouvernement progressiste-conservateur sera intéressé à offrir des rabais ou des incitatifs financiers aux consommateurs.

Il y aura certainement une certaine pression , a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

Je serais surprise si notre gouvernement provincial actuel mettait en œuvre une quelconque incitation. Ils n’en ont jamais montré un quelconque intérêt.

Dans un courriel adressé à CBC Toronto, le ministère des Transports de la province a souligné plusieurs initiatives et investissements récents qui, selon le porte-parole, encouragent la production et l'utilisation de véhicules électriques.

Parmi ceux-ci, on compte l'investissement récent de 295 millions de dollars (partagé avec le gouvernement fédéral) pour réoutiller l'usine de montage de Ford à Oakville, ainsi que les changements réglementaires qui, selon le porte-parole, faciliteront la tâche des investisseurs privés pour la construction de véhicules électriques dans la province.

Le ministère a également souligné les avantages pour les conducteurs de véhicules électriques, tels que la disponibilité croissante des bornes de recharge et l'accès prioritaire aux voies réservées aux véhicules multioccupants.

Toutefois, le ministère n'a pas précisé s'il envisageait des programmes d'incitation financière pour les acheteurs de véhicules électriques.

Le gouvernement fédéral a introduit une remise de 5000 $ pour les véhicules électriques à la suite de l'annulation du programme précédent de l'Ontario. Toutefois, ce programme n'est actuellement offert que pour les véhicules de tourisme, et non pour les camions. Des analystes affirment que l'arrivée imminente de plusieurs camionnettes entièrement électriques des principaux fabricants incitera probablement Ottawa à élargir le programme.

Le Québec offre une remise pouvant atteindre 8000 $ pour les véhicules électriques dont le prix de base est inférieur à 60 000 $, tandis que la Colombie-Britannique offre jusqu'à 3000 $ pour les véhicules électriques de moins de 55 000 $.

Tesla, GMC et Chevrolet devraient également mettre en vente leurs propres camions électriques au Canada d'ici deux à trois ans.

Avec les informations de CBC News