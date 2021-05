Heures supplémentaires : le moyen de pression de la FIQ-SISSAT jugé illégal

Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue contestaient l’annulation par les syndiqués des heures supplémentaires prévues à leur horaire et le retrait de leur disponibilité pour la semaine du 25 mai au 1er juin.

Ce refus concerté a été associé par la juge administrative Karine Blouin à une grève pour laquelle la FIQ-SISSAT n’avait pas obtenu de mandat. Selon elle, le conflit pourrait porter préjudice à un service auquel la population a droit, puisqu’il mettait à découvert environ 400 quarts de travail dans les établissements du CISSS-AT.

Dans sa décision, le Tribunal ajoute que même en tenant pour avérées les conséquences de la pénurie de main-d’œuvre sur les salariés visés par l’unité de négociation du syndicat, les raisons pour lesquelles ces derniers ont décidé de cesser de fournir leur prestation de travail usuelle ne sont pas pertinentes aux fins du litige dont il est saisi.

Le Tribunal du travail prévient que son ordonnance équivaut à un jugement de la Cour supérieure. Les parties sont donc susceptibles d'être accusées d’outrage au Tribunal si elles refusent de s’y conformer.

La FIQ-SISSAT ne fera pas de commentaires avant d’avoir consulté ses membres, ce qu’elle doit faire lundi soir.

Radio-Canada n’a pu obtenir de réactions de la part du CISSS-AT.