Des Franco-Ontariens font le bilan un an après le meurtre de George Floyd

Le 25 mai 2020, George Floyd était étouffé à mort par l'officier de police Derek Chauvin à Minneapolis, aux États-Unis. La scène, en plein jour et filmée, a secoué les consciences et mené à une vague mondiale de protestations contre la discrimination raciale et systémique et la brutalité policière. Des Afro-Canadiens reviennent sur ces événements, sur ce qui a changé et ce qui reste à faire, un an après.

I can’t breathe [je ne peux pas respirer] : le son et les images du dernier souffle de M. Floyd, son cou comprimé intentionnellement par le genou de Derek Chauvin ont fait le tour du monde.

Et résonnent encore dans les esprits à l’heure de commémorer et regarder l’année passée.

Les manifestations antiracistes, comme celle de Black Lives Matter, se sont multipliées en 2020. L'été dernier, des milliers de citoyens ont dénoncé le racisme systémique et demandé la réduction du budget du Service de police de Toronto. Des initiatives similaires se sont déroulées à Hamilton, notamment. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Il a été déshumanisé ; C’est encore frais dans ma mémoire ; Que ce genre de choses là arrive même en confinement c’est révoltant ; C’était partout sur Internet : les quatre Franco-Ontariens que nous avons interrogés sont tous revenus en premier lieu sur les émotions de choc et de colère qu’ils ont ressenties en découvrant cette scène.

Et les conséquences qui s’en sont suivies.

On voit d’abord qu’un être humain est en train d’infliger de la douleur jusqu’à ce que mort s’en suive à un autre être humain , résume Julie Lupetu. Cette Windsoroise se souvient de l’impact que la vidéo a eu sur sa fille de 7 ans et la terreur de celle-ci au moment où, quelques jours seulement après l’événement, elles se sont faites contrôler sur la route.

Dès que le policier est descendu de sa voiture j’ai vu ma fille en panique. "Il va nous tuer!" c’est tout ce qu’elle a dit. Elle était sous le choc, elle tremblait. Une citation de :Julie Lupetu

Force est de constater que l’image d’une police dangereuse et ses agissements parfois brutaux continuent de marquer les communautés noires. Encore lundi, un rassemblement s’est tenu devant Queen’s Park en la mémoire de Regis Korchinski-Paquet, cette jeune Torontoise qui a trouvé la mort quelques jours après George Floyd lors d’une intervention policière.

À Timmins, entre deux anecdotes sur une discrimination à l’embauche puis sur des regards méfiants et des photos de lui parmi son groupe d’amis noirs prises dans la rue sans consentement de la part de résidents, Jean-Jacques Fouda raconte :

Quelques mois après [le meurtre de George Floyd], un, ami qui travaillait pour Skip The Dishes attendait qu’un repas lui soit remis pour aller livrer. À un moment 3 ou 4 policiers sont arrivés vers lui, ont pointé une arme sur lui sans demander son identité puis l’ont emmené à la station de police. Ils avaient un signalement d’une voiture qui ne correspondait même pas à celle de mon ami. Une citation de :Jean-Jacques Fouda, étudiant camerounais à Timmins

En écho à la mort de George Floyd, Jean-Jacques Fouda, qui étudie depuis deux ans à l’Université de Hearst au campus de Timmins, dans le nord de la province, estime que ces comportements, aux États-Unis comme au Canada sont la marque de tout un système qui a été mis en place pour dénigrer certaines minorités . Alors il a choisi d’agir.

À la suite de l’incident avec son ami livreur, il dit avoir participé à des rencontres à l’université et avec la police laquelle est toujours restée sur la défensive en disant : "On a fait ce qu’on avait à faire et si ça se reproduit on va le refaire". Pour nous ça a vraiment été choquant.

Jean-Jacques Fouda Photo : Photo fournie par Jean-Jacques Fouda

Au moment de faire le bilan après la vague d’indignation, M. Fouda cible le fait que le chemin est encore long sur le sujet du racisme, notamment dans les relations entre les Noirs et les forces de l’ordre.

J’en appelle aux autorités, les provinces, le fédéral de prendre des initiatives qui amènent les gens à avoir une autre façon de voir leur prochain leur semblable, à s’ouvrir et être inclusif dans tout ce qu’ils entreprennent.

À Toronto, Amickley Fontaine, directeur de la Fondation Sylvenie Lindor, qui oeuvre pour l'intégration économique et le bien-être des jeunes noirs, perçoit des améliorations timides sur le thème racial depuis l’été dernier, bien que le système n’a pas changé .

Le premier ministre [du Canada] s’est agenouillé avec les manifestants à Ottawa. Il disait qu’il allait faire des changements contre le racisme systémique. On n’a pas encore vu ce changement, mais tout simplement remarqué qu’il y a beaucoup d’améliorations qui ont été faites dans le budget fédéral 2021, notamment dans des programmes dans la lutte contre le racisme systémique et anti-Noir. Une citation de :Amickley Fontaine

Justin Trudeau s'est agenouillé avec les manifestants antiracistes le 5 juin 2020, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La mobilisation qui a suivi le meurtre de George Floyd a constitué un point de bascule dans la lutte pour l’égalité raciale, assure de son côté Damon Anderson, gestionnaire immobilier dans la Ville Reine. Elle a donné lieu à de nombreuses premières fois .

Quand on voit l’ampleur du mouvement global collectif de BLM [Black Lives Matter]. Quand on regarde les manifs à l’international qui ont eu lieu pour venir et dire que c’est inacceptable. Les entreprises qui pour la première fois ont vraiment pris une position très ouverte et commencé à parler du racisme anti-Noir, du privilège blanc. Ces discussions qui n’avaient jamais eu lieu d’un point de vue corporatif, dans les annonces qu’on voit à la télé. C’est la première fois réellement qu’on a pu voir ça. Une citation de :Damon Anderson

Ce sont des signes d’amélioration, certes, mais M. Anderson constate comme les autres que l’ampleur de la tâche pour en finir avec le racisme systémique est encore immense.

Damon Anderson est toujours marqué par la haine qu'il a vue dans le regard de Derek Chauvin, alors qu'il étouffait au sol George Floyd avec son poids. Photo : Radio-Canada

Il prend l’exemple, flagrant, du fait que les personnes de couleur ont été largementplus affectées par la COVID-19 que les populations blanches.

Ceux qui sont appelés travailleurs essentiels, qui n’ont pas eu la chance de rester et travailler à domicile ce sont souvent les personnes racisées, rappelle-t-il. Quand on voit un événement se passer, on voit que les personnes racisées sont disproportionnellement affectées par ces affaires là. C’est ça quand on parle de racisme systémique. Les opportunités sont là mais l’égalité et l’équité dans ces opportunités ne sont pas égales. C’est ça la dernière barrière à défaire pour vraiment améliorer la vie des personnes racisées.

Les prochaines batailles

Amickley Fontaine aimerait commencer par des mesures concrètes dans le système pénal, dans les forces de l’ordre pour nous protéger et (...) ne plus être vus comme une menace à la sécurité publique .

Jean-Jacques Fouda a quant à lui créé un comité de réflexion sur la discrimination et le racisme avec d’autres camarades . Une campagne de communication pilotée en lien avec un membre de la mairie de Timmins est en cours de développement.

Julie Lupetu mise, elle, sur l’importance de sensibiliser les plus jeunes , proner l’humanité .

En somme, ranimer le souffle perdu de George Floyd.