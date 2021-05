Les policiers de Saguenay remettent 133 constats d'infraction

Le Service de police de Saguenay (SPS) poursuit ses efforts dans sa lutte pour réduire la vitesse et le bruit dans le cadre de l’opération « Rapides et dangereux » alors que les policiers ont remis 133 constats d’infraction au cours de la dernière fin de semaine.

Sur ce lot-là, il y a quatre remorquages parce que ce sont des véhicules qui présentaient des défectuosités majeures, donc c’était quelque chose qui était dangereux pour le conducteur, pour les autres utilisateurs du réseau routier , a précisé le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif.

La semaine dernière, le corps policier avait donné 89 contraventions dans le cadre de cette opération.

Les patrouilleurs doivent s’assurer que les véhicules contrôlés sont conformes au code de la sécurité routière.

Ça peut être des modifications qui ont été faites à la suspension, à la conduite, des choses comme ça. C’est vraiment quelque chose au niveau mécanique qui est évident et qui affecte la sécurité et la stabilité du véhicule a expliqué Luc Tardif.

Le nombre de plaintes de citoyens qui dénoncent les comportements dangereux de certains automobilistes ainsi que le bruit excessif est d’ailleurs hausse à Saguenay, selon la police.

On veut donner un lieu paisible pour les citoyens de Saguenay, donc on ne minimise pas les efforts dans ce dossier-là a rappelé le porte-parole.

Climat hostile

Débutée il y a environ un mois, cette opération de surveillance commence de plus en plus à déranger les adeptes de véhicules modifiés. Les policiers ont ressenti de l’animosité pendant leurs interventions au cours des derniers jours.

On ne s’en cachera pas, les amateurs de véhicules modifiés ne sont pas d’accord avec ce qu’on fait. Par contre, on a un devoir de sécuriser le réseau routier. Ce que je dirais à ces gens-là, c’est simplement d’adapter leurs comportements. On comprend que c’est une passion, c’est commun et ça fait des décennies que les gens font ça et c’est correct de le faire, mais on doit le faire de la bonne façon , a mentionné Luc Tardif.