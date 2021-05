Louis-Joseph Papineau accède au Registre du patrimoine culturel du Québec

En cette Journée nationale des patriotes, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce aussi l'émission d'un avis d'intention de classement pour le monument des patriotes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.

Par cette désignation et cet avis de classement, le gouvernement du Québec souhaite perpétuer la mémoire et l'héritage de personnages qui ont joué un rôle notoire dans l'histoire du Québec et qui ont contribué à forger l'identité de ses citoyens.

Louis-Joseph Papineau, qui a vu le jour à Montréal en 1786, était un tribun doté d'un fort charisme. Il a été député à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1808 à 1838, orateur de la Chambre et chef du Parti canadien, devenu le Parti patriote, à compter de 1815.

À la tête de cette formation politique qui a su rallier une partie de la population autour d'un programme de réformes constitutionnelles, Louis-Joseph Papineau a été une figure de proue des événements menant aux rébellions de 1837 et de 1838.

Après les rébellions, il s'est consacré à la mise en valeur de sa seigneurie et a siégé comme député à l'Assemblée législative de la province du Canada de 1848 à 1851 et de 1852 à 1854. Il est mort à Montebello en 1871.

Quant au monument des patriotes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, il est issu d'une initiative de l'Institut canadien de Montréal afin de rendre hommage aux victimes des rébellions du Bas-Canada de 1837 et de 1838 et de rappeler la mémoire des 12 patriotes exécutés en 1839.

Le monument a été mis en chantier en 1858 et inauguré le 14 novembre de la même année. Depuis son inauguration, cet obélisque de 18 mètres de hauteur constitue, selon le gouvernement du Québec, un lieu de mémoire important associé à ces événements majeurs de l'histoire du Québec.