Trottinettes électriques : la Ville de Windsor a reçu plusieurs plaintes

Les trottinettes électriques sont disponibles à la location par l’entremise d’une application depuis le 3 mai. Le projet pilote a toutefois dû être temporairement suspendu deux jours plus tard en raison de plusieurs vols.

Les règles et instructions sont disponibles sur l'application et une étiquette apposée sur chaque engin indique notamment qu’ils ne sont pas destinés à être utilisés sur les trottoirs.

Le panneau dit également que les conducteurs doivent avoir 18 ans, porter un casque, qu’ils ne peuvent pas rouler en double et qu’ils doivent respecter les lois locales et nationales. Des règles qui sont loin d’être suivies à la lettre.

Les trottinettes sont également abandonnées sur les trottoirs, ce qui crée un certain danger pour les piétons et les personnes en fauteuil roulant. C'est d'ailleurs l'objet principal des plaintes, selon Laura Ash, coordinatrice du transport actif de la Ville.

Je pense que ce programme doit être beaucoup plus surveillé , explique Joel Dupras, qui utilise un fauteuil roulant motorisé. Je vois des gens partout dans la ville. Les gens les laissent partout .

Pour sa part, Lisa Doig dit avoir vu des gens les conduire avec des bébés installés dans des porte-bébés sur leur poitrine. Elle dit aussi avoir été bousculée par des utilisateurs imprudents.

Trois jeunes hommes ont foncé sur moi alors que je me tenais sur le trottoir. Je ne mesure qu'un mètre cinquante-cinq et je pèse 115 livres. Ils m'ont contourné et se sont retrouvés sur l'herbe à quelques mètres de moi, et quand je leur ai dit : 'Hé les gars. Vous n'êtes pas censés être sur le trottoir avec ça, hein ? Des propos qui ont été suivis d'insultes, selon M. Doig.

L'étiquette d'avertissements disposée sur les trottinettes électriques Bird de Windsor. Photo : CBC/Dale Molnar

Sensibiliser les utilisateurs

Stewart Lyons, PDG de Bird Canada, est conscient de ces problèmes, mais il affirme qu'ils ne sont pas inhabituels avec le lancement d'une telle initiative.

Il indique qu'une journée d'éducation à la sécurité est prévue dans les prochains jours, possiblement dans la semaine du 24 mai, selon la Ville.

Nous consacrons une journée entière à une zone du centre-ville où il y a beaucoup d'usagers et nous distribuons gratuitement des casques et montrons aux gens comment circuler correctement [avec les trottinettes] , explique M. Lyons.

Si l'éducation ne fonctionne pas, l'entreprise peut aussi infliger une amende de 10 à 15 dollars aux utilisateurs qui laissent les machines dans des endroits dangereux, poursuit-il.

La première fois, vous recevez un avertissement, la deuxième fois, une amende, la troisième fois, nous pouvons révoquer votre compte , a déclaré M. Lyons.

Selon lui, les usagers doivent prendre en photo l'endroit où ils ont laissé leur trottinette et la télécharger sur leur compte pour montrer qu'il a été laissé dans un espace approprié. Les machines peuvent être aussi localisées par GPS.

La police de Windsor dressera par ailleurs des contraventions aux contrevenants qui circulent sur les trottoirs, précise Laura Ash.

Des mesures qui sont toutefois loin de convaincre Mme Doig qui estime que la police ne devrait pas supporter cette charge de travail supplémentaire. Elle doute également qu'une journée de sensibilisation permette d'enrayer les problèmes.

Avec des informations de CBC