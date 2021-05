Québec va payer pour former des candidats aux technologies de l'information

Il y a à peu près 10 000 postes vacants en technologies de l'information et des communications qui doivent être comblés. C'est devenu un manque d'effectifs qui a des impacts sur la reprise économique , a plaidé le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en annonçant lundi le lancement du Programme pour la requalification et l'accompagnement en technologie de l'information et des communications (PRATIC).

En vertu de ce programme, les personnes voulant se requalifier dans ce domaine auront accès à une formation accélérée durant laquelle elles seront payées 650 $ par semaine, avec une bourse de 1950 $ une fois la formation terminée avec succès.

Ce sont des emplois qui sont bien rémunérés avec de belles conditions de travail, des perspectives d'avenir qui sont reluisantes , a fait valoir le ministre Boulet.

Ce sont des formations en robotique, en automatisation industrielle, en intelligence artificielle, en conception de logiciels, en programmation de sites web. Les formations vont être extrêmement variées, vont être concrètes, vont permettre de répondre à des besoins concrets du marché du travail.

Chômeurs pandémiques : fin de la PCRE en vue

Le programme, qui est doté d'une enveloppe de près de 40 millions de dollars, s'adresse spécifiquement aux chômeurs pandémiques et aux personnes qui n'ont pas été aux études à temps complet dans les 12 derniers mois. Les inscriptions se feront à partir du 1er juillet et les formations se donneront à temps plein à la rentrée de septembre.

Jean Boulet n'a pas manqué de rappeler que le soutien fédéral à ces chômeurs pandémiques tirait à sa fin et que ceux-ci n'auraient guère d'autre choix que de se trouver un nouveau travail : La PCRE (Prestation canadienne de la relance économique) va se terminer le 25 septembre. Le montant va diminuer à la fin août. C'est un incitatif additionnel pour intéresser les personnes qui veulent se requalifier et répondre à nos besoins de main-d'œuvre.

Les formations ciblées seront de courte durée et mèneront soit à une attestation d'études collégiales, soit à des certificats ou à des microprogrammes universitaires. Certaines formations sur mesure menant à un emploi sont également admissibles.

Les étudiants qui suivent présentement une formation admissible à ce programme, et qui sont déjà soutenus par le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), pourront aussi recevoir, à compter du 1er juillet, une majoration de leur soutien financier de 650 $ par semaine pour le reste de leur formation.