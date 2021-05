Les Canadiens Drake et The Weeknd triomphent aux Billboard Music Awards

Le rappeur torontois Drake est monté sur scène accompagné de son fils de 3 ans, Adonis, pour accepter le prix d’artiste de la décennie remis dimanche soir lors du gala des Billboard Music Awards. The Weeknd, également originaire de Toronto, est de son côté reparti avec 10 trophées, la plus imposante récolte de la soirée.

Drake était déjà le musicien le plus décoré des Billboard Music Awards, et il a ajouté deux prix à son record (meilleur artiste en diffusion en continu, en plus d'artiste de la décennie) pour atteindre un total de 29 récompenses en carrière.

En 2009, le rappeur plaçait sa première chanson au palmarès américain des 100 succès de l’heure de Billboard. Il a répété l’exploit avec 232 chansons en tout depuis, dont 45 ont atteint les 10 premières positions du palmarès, et 22 la première.

Je veux dédier ce prix à mes amis, à mes collaborateurs de longue date, [...] à ma magnifique famille et à toi , a affirmé Drake en regardant son fils et en le soulevant pour l’embrasser, alors qu’il recevait son prix d’artiste de la décennie.

Son compatriote The Weeknd a également tenu à rendre hommage à sa famille, dimanche soir. Je veux saisir cette opportunité pour vous remercier, mes parents, a-t-il lancé dimanche. Je suis l’homme que je suis aujourd’hui grâce à vous. Et merci, bien sûr, à mes fans. Je ne prends rien pour acquis.

The Weeknd a remporté le prix du meilleur artiste. Photo : Reuters / Mario Anzuoni

Nommé finaliste dans 16 catégories, The Weeknd a gagné dans 10 d’entre elles, dont celles de meilleur artiste, meilleur artiste masculin, meilleure chanson du top 100 pour son succès Blinding Lights et meilleur album R’n’B pour After Hours.

Les téléspectateurs et téléspectatrices du gala ont vécu un moment touchant lorsque la mère du rappeur Pop Smoke, assassiné à Los Angeles lors d’un braquage au domicile en février 2020, a accepté l’un des cinq prix qui lui ont été décernés. Il a remporté les prix du meilleur nouvel artiste et du meilleur artiste rap, alors que son premier album Shoot for the Stars, Aim for the Moon a été couronné meilleur album rap.

Merci aux fans d’honorer la vie et l’esprit de mon fils, tellement qu’il continue de se manifester ici comme s’il était encore en vie , a déclaré sa mère, Audrey Jackson.

Un hommage a également été rendu au célèbre rappeur DMX, décédé en avril à l’âge de 50 ans à la suite d’une hospitalisation pour des problèmes cardiaques.

Plusieurs artistes célèbres ont performé, soit en direct devant une assistance masquée à l’extérieur, ou dans des prestations préenregistrées, lors du gala diffusé dimanche soir, dont Pink, Alicia Keys, le groupe coréen BTS, Migos et DJ Khaled.