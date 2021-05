Vaccination : d'autres plages sans rendez-vous bientôt offertes à Québec

Quelque 1150 doses de vaccin ont été écoulées lundi au pavillon Alphonse-Desjardins, sur le campus universitaire. Dès l'aube, de nombreux jeunes faisaient déjà la file pour obtenir leur première couche de protection contre la COVID-19.

C'est le cas de Marie-Pierre Savard, 30 ans, pour qui la formule sans rendez-vous était beaucoup plus simple que la prise de rendez-vous en ligne sur Clic Santé. Mon rendez-vous, c'était dans longtemps. C'était toujours un peu compliqué avec mon travail. Je l'annulais, je le reprenais , a-t-elle raconté tout juste avant d'être vaccinée.

L'annonce d'une occasion sans le tracas et l'engagement qui viennent avec la prise d'un rendez-vous fixe est arrivée comme une bonne surprise , a-t-elle ajouté. C'était moins compliqué comme ça.

Les jeunes ont répondu présent lundi pour recevoir leur première dose de vaccin. Photo : Radio-Canada

Des centaines d'autres jeunes adultes ont profité de ces mêmes avantages tout au long de la journée. Et la demande était visiblement forte. Si le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale se donnait jusqu'à 21 h pour écouler 1000 doses, elles avaient toutes été administrées, et même 150 de plus, avant 18 h.

La formule sans rendez-vous a aussi permis à des personnes d'autres catégories d'âge d'obtenir une première dose de vaccin, lundi. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a même confirmé la présence d'une octogénaire parmi les personnes vaccinées.

Expérience à reproduire

Devant le succès observé lundi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux prévoit déjà de renouveler l'expérience dans les prochaines semaines.

Sa porte-parole, Mélanie Otis, explique que des doses de vaccin seront ainsi réservées afin de les offrir en sans rendez-vous. Le nombre de doses n'est pas précisé, mais on évoque déjà quelques centaines par semaine. À nouveau, les jeunes de 18 à 34 ans seront invités à s'y rendre.

Ces nouvelles occasions seront annoncées quelques jours avant, via les médias et les médias sociaux du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , a précisé Mme Otis. L'organisation y voit une façon d'accélérer la couverture vaccinale en devançant des rendez-vous et en élargissant l'offre de service.

Tous les groupes d'âge pourront en profiter, à condition que ce soit pour recevoir une première dose du vaccin. Des personnes qui espéraient recevoir une seconde dose avant leur rendez-vous, plus tard cet été, ont d'ailleurs été refoulées lundi.

La stratégie du Québec demeure de vacciner une première fois le plus grand nombre de personnes possible avant de passer aux deuxièmes doses.

Patricia Mckinnon, responsable de la campagne de vaccination pour la Capitale-Nationale, était très satisfaite du déroulement de la vaccination sans rendez-vous, lundi. Photo : Radio-Canada

S'adapter aux jeunes

Plus tôt dans la journée, Patricia Mckinnon, responsable de la campagne vaccinale dans la Capitale-Nationale, rappelait qu'il était important de s'adapter aux besoins des plus jeunes générations, souvent aux études ou parfois aux horaires de travail peu flexibles.

Les gens de 18 à 30 ans ont peut-être besoin d'un peu plus de flexibilité, de moins prévoir à long terme un rendez-vous , a-t-elle expliqué, rappelant aussi que plusieurs sont actuellement dans des périodes de transition et ont donc plus de difficulté à prévoir où ils seront dans les prochaines semaines. Ils commencent leur travail d'été, ils viennent de finir l'école.

C'est très encourageant. On pense que ça vient vraiment répondre à un besoin. Une citation de :Patricia Mckinnon, responsable de la campagne de vaccination pour la Capitale-Nationale

Les chiffres démontrent par ailleurs, selon Mme Mckinnon, que les jeunes ne sont pas réfractaires à la vaccination, au contraire. Elle souligne que 65 % des 18-24 ans ont reçu une première dose ou pris un rendez-vous pour la recevoir. La proportion est à 64 % chez les 25-29 ans.

À ce rythme, ces groupes d'âge rejoindront rapidement le taux de vaccination des 30-34 ans, qui a atteint 70 % dans la Capitale-Nationale. Au rythme où vont les choses, la région pourrait ainsi répondre à l'objectif du gouvernement provincial d'atteindre une couverture de 75 % de la population, pour une première dose, d'ici le 21 juin.

Le vaccin-o-bus sur la route en juin

Ces campagnes de vaccination sans rendez-vous s'ajoutent à d'autres moyens utilisés par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour aller chercher les jeunes. Il a notamment dévoilé lundi les premières images de son vaccin-o-bus , qui ira à la rencontre de la clientèle dite plus désaffiliée .

Le vaccin-o-bus prendra la route au début du mois de juin. Photo : Courtoisie/CIUSSS de la Capitale-Nationale

Dès le début du mois de juin, l'autobus se rendra au Grand Marché de Québec, sur les plaines d'Abraham, à la baie de Beauport ou au Festif! de Baie-Saint-Paul, notamment.

Le véhicule sera aménagé en îlot de vaccination [six places] avec tous les équipements que l'on retrouve en centre de vaccination ou lorsque nos équipes mobiles se déplacent , a indiqué Mélanie Otis, du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

L'autobus est actuellement en préparation et son dévoilement est prévu au cours des prochains jours.

Bilan quotidien COVID-19 CAPITALE-NATIONALE Nouveaux cas : + 18 Guérisons : 38 Décès : 0 (1105 au total) Vaccins : + 7278 Hospitalisations : 32 (dont 5 aux soins intensifs) Cas actifs : 277 CHAUDIÈRE-APPALACHES Cas : + 19 Guérisons : 59 Décès : 2 (348 au total) Vaccins : + 3916 Hospitalisations : 29 (dont 8 aux soins intensifs) Cas actifs : 406

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier