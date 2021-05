Le gel surprend des producteurs agricoles au nord du Lac-Saint-Jean

La situation est de mauvais augure pour les plants qui venaient de sortir de terre.

Le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge, affirme que le gel a touché les secteurs de Normandin, Albanel, Dolbeau-Mistassini, jusqu’à Saint-Augustin.

On peut déjà présumer qu’on aura des pertes significatives localisées. Une citation de :Mario Théberge, président régional, UPA

Il ajoute que certains types de récoltes sont plus à risque que d’autres. On pense que ça peut être très problématique pour les bleuets, pour les producteurs qui avaient semé du maïs, pour canola et le soya.

Les producteurs avaient pu profiter d’un printemps hâtif et de belles conditions pour faire leur semence. La croissance et la floraison de certains plants avaient été fortement favorisés par la chaleur et le temps sec. La plupart des producteurs étaient loin de se douter qu’un gel tardif comme celui-ci pouvait encore survenir.

Mario Théberge mentionne que les producteurs devront évaluer les pertes dans les prochains jours. Des demandes seront par la suite acheminées à la Financière agricole, mais les dédommagements sont encore incertains.