Plusieurs questions à se poser avant de mettre son embarcation à l’eau

Il est important de réfléchir avant de s’en aller sur un point d’eau , souligne d’emblée Pierre Marquis, directeur général de Canot Kayak Québec. Les gens se lancent sur nos plans d'eau, sans expérience et souvent avec des équipements peu adaptés aux types d’activités , poursuit-il.

Il faut aussi se demander si on a le bon équipement, la bonne embarcation. Si on a sa veste de flottaison. Tout ça permettra d’avoir une bonne expérience sécuritaire. Une citation de :Pierre Marquis, directeur général de Canot Kayak Québec

En 2020, la Société de sauvetage du Québec a recensé 95 noyades dans la province, contre 59 en 2019. Une hausse de 64 % qui préoccupe Pierre Marquis. On a vu beaucoup de noyades. Et avec l’été qui arrive, qui risque de ressembler à l’été dernier, il est important de sensibiliser les gens pour qu’ils adoptent les meilleurs comportements sur nos plans d’eau , dit-il. Il faut se demander si on a les bonnes connaissances et les compétences pour aller sur une rivière ou un lac. Surtout qu’ici en Estrie, on est privilégiés d’en avoir beaucoup , ajoute-t-il.

Vérifier les conditions météorologiques

Vérifier si les conditions météo sont favorables est primordial, selon Pierre Marquis. On doit vérifier si on a tout ce qu’il faut si c’est une journée ensoleillée comme la crème solaire, de l’eau pour s’hydrater, une casquette, des souliers d’eau si jamais on doit sortir de l’embarcation. Et aussi, est-ce que j’ai un sifflet si jamais on a à manifester sa présence s’il nous arrive quelque chose. Sans oublier une pompe ou un sac à cordes , lance-t-il.

On doit aussi vérifier si l'embarcation a une bonne flottabilité, selon lui. Ça arrive occasionnellement qu’une embarcation se renverse. [...] On doit aussi vérifier s’il y a ou non des courants ou des roches si le niveau de la rivière est bas. Le facteur vent n’est pas négligeable non plus. On a vu des gens partir sur des lacs et se faire surprendre par des forts vents et ne plus être capable de revenir , décrit-il.

La veste de flottaison est faite pour être portée. Lorsqu’il y a de la belle température, les gens la posent au-dessus de leur embarcation. Mais lorsqu’on tombe à l’eau, on ne sait pas comment on va réagir. Une citation de :Pierre Marquis, directeur général de Canot Kayak Québec

Apportez votre cellulaire

Autre objet essentiel, le cellulaire. Maintenant, pratiquement tout le monde a un cellulaire. Emmenez-le dans une petite pochette étanche. Avec, on peut signaler une situation d’urgence ou problématique , explique-t-il.

Autant de petits détails qui font toute la différence lorsqu’on doit faire face à une situation problématique, selon M. Marquis. On doit réfléchir avant même de se lancer sur l’eau. Parce qu’une fois sur l’eau, les gens ont du plaisir et baissent leur vigilance. Et c’est dans ce contexte qu’on ne prévoit pas les accidents , indique-t-il.

Parler aux personnes qui connaissent le secteur est aussi un geste à ne pas négliger. Ce sont souvent des gens qui sont habitués de voir le comportement du cours d’eau. Il est important de s’informer sur les obstacles qu’on va pouvoir contourner , conclut-il.