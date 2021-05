Inconduites sexuelles à la GRC : la plupart des agents sanctionnés sont restés en poste

Même si la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a juré qu'il n'y avait « aucune place » pour les agressions sexuelles et le harcèlement dans son organisation, les sanctions infligées pour inconduite sexuelle varient considérablement et le rendement en service ou l’expression de remords permettent parfois de garder les agents fautifs en poste.

C’est ce qui ressort de l’examen par CBC News des décisions du comité de déontologie de la GRC rendues publiques.

Au cours des cinq dernières années, six membres de la Gendarmerie royale ont été reconnus coupables d'activités sexuelles déshonorantes par le comité de déontologie avant d’être renvoyés pour leurs actes. L'un d'eux a par exemple pris en photo une femme nue détenue dans les cellules de désintoxication avant de l’imprimer. Un autre a tiré la queue de cheval d’une subalterne et lui a demandé de lui faire une fellation.

Quatorze autres agents de la GRCGendarmerie royale du Canada ont été punis pour inconduite sexuelle tout en étant néanmoins autorisés à rester au sein de l’organisation. Les faits reprochés allaient d’attouchements non consensuels au voyeurisme, en passant par des relations intimes avec une personne mineure.

Trois autres employés impliqués dans des dossiers de violence conjugale ont été autorisés à poursuivre leur carrière à la GRCGendarmerie royale du Canada .

Certains de ceux qui ont été autorisés à rester dans les rangs ont été condamnés à payer une amende, mutés ou déclarés non admissibles à une promotion pendant un certain temps.

Un fonctionnement qui suscite des interrogations

En plus du Code criminel, les agents de l'organisation sont assujettis au Code de conduite de la GRCGendarmerie royale du Canada , aussi bien quand ils sont en service que dans la vie civile. Une audience de déontologie est tenue dans les cas les plus graves, où le licenciement de l’employé est en jeu. Ce sont des processus formels de type judiciaires et les membres du comité ont une autorité légale.

Un agent de la GRCGendarmerie royale du Canada a ainsi été rétrogradé et muté après avoir caressé l'intérieur des cuisses d'une collègue, touché son vagin et lui avoir dit de simplement se détendre . On lui a néanmoins trouvé des circonstances atténuantes.

Le policier a fait preuve de solides performances tout au long de sa carrière , a statué le comité dans cette affaire, ajoutant que l’agent avait fait une erreur de bonne foi en croyant avoir obtenu son consentement.

Depuis 5 ans, sur les 84 décisions en déontologie concernant des comportements susceptibles de « discréditer la force », 64 cas ont été jugés établis. Photo : Robert Short/CBC

Le passé professionnel d’un autre agent, accusé d’avoir filmé sans leur consentement deux femmes qui lui faisaient une fellation, a aussi été invoqué comme facteur atténuant.

Ses évaluations de rendement sont très positives et le décrivent comme un membre avec une excellente éthique de travail et un grand potentiel. Une citation de :Extrait de la décision rendue en déontologie

Le salaire de ce gendarme albertain a été amputé et il n'a pas été admissible à une promotion pendant deux ans.

Dans un autre cas, où un membre civil saoul avait peloté une femme et fait des commentaires sexuels à une autre, le Conseil a décidé de ne pas renvoyer l’employé en invoquant des cas similaires précédents de relative clémence. L’employé fautif a plutôt été temporairement rétrogradé et réaffecté à d’autres tâches.

En Colombie-Britannique, un agent a été condamné à une amende de 45 jours de salaire pour avoir envoyé des messages de harcèlement et de menaces à deux jeunes femmes. Dans ce cas, le comité de déontologie a conclu que le gendarme traversait une période stressante.

La GRC s’explique

Le surintendant principal Stéphane Drouin, directeur général de la Direction générale des Responsabilités liées au milieu de travail de la GRC, explique que le principe directeur en matière de discipline est de veiller à ce que l'incident ne se reproduise plus, en mettant l'accent sur des mesures correctives et éclairées plutôt que sur des mesures uniquement punitives .

Cela doit être proportionné à l'incident, aux détails, aux preuves qui sont présentées. Chaque cas peut être très différent. Même s'il s'agit d'inconduite sexuelle, il y a différents éléments à prendre en compte. Une citation de :Le surintendant principal Stéphane Drouin

Les problèmes d'inconduite sexuelle au sein de la GRCGendarmerie royale du Canada ne datent pas d'hier. Dans le cadre de l'accord de règlement historique Merlo-Davidson – résultat d'un recours collectif lié au harcèlement sexuel des femmes au sein de la GRCGendarmerie royale du Canada – 2304 femmes ont reçu une indemnisation sur un total de 3086 réclamations.

Brenda Lucki, commissaire de la GRC Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

À la suite de ce règlement, la commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada , Brenda Lucki, a promis de faire le ménage au sein de l’organisation. Ce comportement continue de faire surface. Il doit être arrêté et il ne sera pas toléré. Il n'y a absolument aucune place pour les agressions sexuelles, le harcèlement, la discrimination, l'intimidation, le sexisme, le racisme, l'homophobie ou la transphobie à la GRCGendarmerie royale du Canada , a-t-elle déclaré en novembre.

Un code du silence de type mafieux

Angela Marie MacDougall, directrice générale d’un organisme de soutien aux femmes battues de Vancouver, reste néanmoins sceptique et évoque plutôt un code du silence de type mafieux qui fait partie de la culture .

Les femmes n'ont que très peu de recours. Il en faut beaucoup pour qu'une survivante se présente et raconte son histoire.

C'est encore plus difficile lorsque nous parlons de police et partageons une expérience de violence sexuelle ou de violence conjugale de la part de membres de la GRCGendarmerie royale du Canada . Une citation de :Angela Marie MacDougall, directrice générale de Battered Women's Support Services à Vancouver

Sur les 84 décisions en déontologie publiées sur le site web de la GRCGendarmerie royale du Canada concernant des comportements susceptibles de discréditer la force , 64 cas ont été jugés établis .

De ce nombre, 14 ont abouti à des licenciements. En dehors des six cas d'inconduite sexuelle, les autres motifs de licenciement cités dans les décisions publiées en ligne incluent la consommation de cocaïne et le mensonge aux services de poursuites.

Le surintendant principal Stéphane Drouin précise que son département procédait à un examen global des mesures de conduite afin de s'assurer qu'il répond aux attentes actuelles des Canadiens .

D'après les informations de Catharine Tunney, CBC News.