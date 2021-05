Reprise des recherches à Bathurst pour Madison Roy-Boudreau

Madison Roy-Boudreau est âgée de 14 ans. Elle mesure 5 pieds 4 pouces (1,62 m) et pèse 119 livres (54 kg). Elle a les yeux bruns et les cheveux brun pâle. La dernière fois qu’elle a été vue, le 11 mai, elle portait un chandail de molleton gris et des pantalons avec un motif de camouflage.

Les recherches officielles ont eu lieu mercredi, jeudi et vendredi. Elles ont été suspendues samedi et dimanche à cause du mauvais temps. Mais elles ont repris leur cours lundi matin, confirme le directeur des communications de la Ville de Bathurst, Luc Foulem.

Les autorités concentrent leurs efforts dans le même secteur que la semaine dernière. Nous devrions être en mesure de compléter sur ce site dans les 48 prochaines heures , indique M. Foulem.

Il s’agit des environs d’une carrière située près de la rue Sainte-Anne et de la route 11.

Les autorités municipales demandent à quiconque qui aurait des renseignements sur la disparition de l'adolescente de communiquer avec la Force policière de Bathurst (au 506 548-0420, option 2) ou avec le service anonyme Échec au crime (au 1 800 222-8477 ou en ligne  (Nouvelle fenêtre) ).

Avec des renseignements d'Isabelle Arseneau