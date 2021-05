Plusieurs vélos volés dans des établissements scolaires de Sherbrooke

Le Collège Mont-Notre-Dame et le Séminaire de Sherbrooke ont été la cible de vols de vélos la semaine dernière. Des plaintes ont été déposées, confirme le Service de police de Sherbrooke (SPS).

Au Collège Mont-Notre-Dame, ce sont deux bicyclettes qui ont été dérobées, alors qu’au Séminaire de Sherbrooke, ce sont trois qui ont été volées, dont deux dans un intervalle de cinq minutes. Les deux établissements disent par ailleurs être en contact avec le SPSService de police de Sherbrooke pour essayer de retrouver un suspect en fournissant notamment des vidéos et des photos du suspect.

D’ailleurs, le SPS confirme que trois plaintes ont été déposées et qu’un suspect, encore non identifié, est recherché pour ces vols. Le Service de police de Sherbrooke dit ne pas avoir d’éléments supplémentaires à communiquer pour le moment.

Une situation regrettable

Caroline Champeau, directrice générale et rectrice du Séminaire de Sherbrooke, et Éric Faucher, directeur du Collège Mont-Notre-Dame, trouvent tous deux cette situation très regrettable. Selon les deux établissements, c’est la première fois que des vols prémédités de la sorte ont lieu sur le terrain de leurs écoles. La personne l’a fait en plein jour, à notre insu, avec des pinces , regrette Éric Faucher. Ça semble être une personne ou un groupe bien organisé , poursuit-il.

Les élèves et le personnel du Collège Mont-Notre-Dame participent depuis le début du mois au défi transport actif, une initiative qui incite la communauté de l’école à se déplacer en vélo jusqu’à l’établissement. Les vélos dérobés étaient attachés avec des cadenas sur les supports à vélo à l’extérieur, indique Éric Faucher, directeur de l’établissement.

Ça ne devrait pas être comme ça dans une ville comme Sherbrooke, surtout que les vélos étaient déjà sécurisés. Si ça nous arrive à nous, ça peut arriver au reste de la population. Une citation de :Éric Faucher, directeur du Collège Mont-Notre-Dame

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les vélos rangés à l’intérieur

Les vélos sont désormais mis à l’abri à l’intérieur d’un bâtiment du Collège Mont-Notre-Dame, explique M. Faucher. On compte sur la collaboration de la population pour nous signaler ou signaler à la police tout individu qui aurait l’air suspect , poursuit-il. Ce sont des jeunes qui travaillent fort pour avoir leur vélo.

Du côté du Séminaire de Sherbrooke, on incite les élèves et leurs parents à se procurer des cadenas spécialement conçus pour les vélos qu’on ne peut pas couper avec des pinces. En plus, avec la pénurie, c’est très difficile de se procurer un vélo , regrette Caroline Champeau.

C’est choquant de venir à l’école avec sa bicyclette et de se la faire voler. Ce n’est pas normal de se faire voler. Ça n’a pas sa place dans notre société. Une citation de :Caroline Champeau, directrice générale et rectrice du Séminaire de Sherbrooke