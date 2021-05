Des milliers de Terre-Neuviens sont priés de subir un test de dépistage

Le secteur englobe les villes le long et au nord de la route transcanadienne entre Badger et Gambo, dont Gander et Grand Falls-Windsor.

Tous les habitants de la région, c’est-à-dire des dizaines de milliers de personnes, sont priés de subir un test de dépistage, même s’ils n’ont pas de symptômes de la COVID-19.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La région entre Badger et Gambo, à Terre-Neuve, passe désormais au niveau d'alerte 4. Photo : Gracieuseté - Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

La santé publique n’a signalé que quatre nouveaux cas confirmés de COVID-19, lundi. Trois d'entre eux sont liés à l’éclosion dans la zone sanitaire du centre et le quatrième se trouve dans la zone de l’est.

Mais la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef, explique qu’il est nécessaire d’élargir les restrictions sanitaires en raison du nombre de proches contacts des personnes infectées dans une récente éclosion dans la région de Lewisporte.

Tous les résidents de ces communautés peuvent passer un test, alors s’il vous plaît faites-vous tester même si vous n’avez pas de symptômes. Si vous avez des symptômes, c’est très probablement la COVID-19. Une citation de :La Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador

La santé publique fait état de neuf autres cas présumés, c’est-à-dire des cas détectés à l’aide de tests rapides et dont le résultat doit toujours être confirmé au laboratoire provincial. Il y a aussi un cas probable, ce qui signifie une contamination possible qui n'a pas été confirmée avec un test.

La source de l'éclosion n'est pas connue

La Dre Fitzgerald note que l’éclosion est très probablement causée par un variant du coronavirus, mais la santé publique n’a pas encore déterminé lequel. La source de l’éclosion n’est pas encore connue.

La Dre Fitzgerald indique que l’éclosion serait liée à plusieurs rassemblements, dont au moins un rassemblement sportif. Elle espère que le reste de la province n'aura pas besoin d'adopter des règles plus strictes, comme en février dernier.

J'espère qu'on va pouvoir éviter une telle situation , affirme-t-elle.

Au niveau d’alerte 4, les gens doivent privilégier le télétravail, la majorité des lieux publics intérieurs doivent fermer et les rassemblements formels, comme les funérailles, sont limités à 10 personnes. Les activités à l’extérieur peuvent se poursuivre.

Le gouvernement n’a pas encore annoncé un plan pour les écoles, mais le premier ministre, Andrew Furey, indique qu’une mise à jour sera donnée prochainement.

Ce n’est pas la fête de la Reine à laquelle je m’attendais , souligne-t-il.

Il y a désormais 32 cas confirmés liés à l’éclosion signalée vendredi dernier dans le secteur entre Lewisporte et Summerford.

La vaccination se poursuit

La vaccination se poursuit dans les villes qui passent au niveau d’alerte 4, mais les gens avec au moins un symptôme de COVID-19 ne peuvent pas entrer dans les centres de vaccination. La santé publique ne connaît pas, pour le moment, le nombre de personnes atteintes du coronavirus qui ont déjà reçu au moins une dose du vaccin contre la maladie.

Le ministre de la Santé, John Haggie, indique que les gens peuvent prendre rendez-vous à l’un des trois centres de dépistage de la région, situés à Gander, à Grand Falls-Windsor et à Lewisporte. Il explique que le matériel nécessaire pour effectuer 2000 tests rapides a été envoyé dans la région au cours de la fin de semaine. D’autres centres mobiles pourraient être établis, ajoute-t-il.

La santé publique demande à tous les résidents de la région de subir un test de dépistage, en notant qu’il y a de la contagion communautaire et que certaines personnes qui ont obtenu un résultat positif n'avaient pas de symptômes.

Des heures d'attente à Lewisporte

À Lewisporte, plusieurs résidents ont attendu des heures dans leur voiture, dimanche, avant de subir un test de dépistage dans le centre mobile établi le jour même dans une église de l’Armée du salut.

Il y avait une immense queue de gens qui voulaient se faire dépister , explique la mairesse adjointe de Lewisporte, Krista Freake, qui a attendu des heures et devrait finalement subir son test lundi. Il faut rester calmes et gentils et surtout être patients.

Certains habitants de Summerford se disent frustrés après avoir fait 50 minutes de route et attendu des heures dans la queue pour aller au centre établi à Lewisporte.

J’ai l’impression que nous avons été pris de court. Nous n’avons pas été assez bien préparés à une situation de cette ampleur dans cette région. On aurait pu organiser des cliniques de dépistage dans plusieurs secteurs , estime le maire, Kevin Barnes. Avec du recul, nous pouvons toujours trouver des erreurs. Mais on va passer à travers.

Dans une déclaration, dimanche, la régie de santé du centre de Terre-Neuve a présenté des excuses pour la confusion et les frustrations entourant le centre de dépistage.