Des Ontariens tentent d’éviter le vaccin Moderna par mésinformation

La Dre Elizabeth Richardson, médecin hygiéniste de Hamilton, fait partie des différents responsables qui ont récemment soulevé des inquiétudes au sujet de ce qu’ils appellent le magasinage de vaccin , un comportement qui, selon elle, se produit également dans sa ville.

Les gens se présentent et lorsqu'ils découvrent que c'est Moderna qui est disponible pour eux, ils choisissent d'aller changer de rendez-vous plutôt que de recevoir cette dose de Moderna , a-t-elle déclaré lors d'une réunion avec les conseillers municipaux de Hamilton mercredi.

La Dre Elizabeth Richardson, médecin hygiéniste de Hamilton. (archives) Photo : CBC/Samantha Craggs

Même constat à Ottawa, où son homologue, Dre Vera Etches, a qualifié la préférence envers le vaccin Pfizer de tendance émergente qui doit être abordée.

Efficacité similaire

Elle a rappelé au public lors d'une conférence de presse jeudi que la façon dont les vaccins Moderna et Pfizer agissent pour arrêter les infections à la COVID-19 est presque identique, tout comme leur efficacité à deux doses : 94 et 95 %, respectivement.

Voir que les gens ont une préférence pour l'un par rapport à l'autre est surprenant et un peu alarmant , a indiqué quant à lui le Dr Hemant Shah, qui participe à la tenue de différentes cliniques éphémères de vaccination à Toronto.

Selon lui, lorsque certains résidents, manche relevée, se rendent compte que la dose qui va leur être attribuée provient de Moderna, ils demandent s’ils peuvent recevoir celle du laboratoire concurrent.

Moderna et Pfizer sont comme Mercedes et BMW. Vous ne refusez pas une Mercedes. Vous ne refusez pas une BMW. Une citation de :Dr Hemant Shah

Le Dr Shah, qui travaille au Réseau de santé universitaire de Toronto, a relevé que de nombreuses personnes à qui il a parlé ont rencontré de la désinformation sur les médias sociaux ou par le bouche-à-oreille et croyaient à tort que Pfizer est le meilleur des deux vaccins.

Pfizer, plus distribué que Moderna au Canada

Des experts ont dit que les gens en savent beaucoup plus sur le vaccin Pfizer, car il est plus courant au Canada, son approvisionnement ayant été constant tout au long de cette année. Pendant ce temps, Moderna a fait face à des problèmes récurrents de distribution et de livraison, mais est tout aussi efficace pour prévenir les infections au COVID-19.

L'entreprise ne sera vraisemblablement pas en mesure d'atteindre son objectif d'envoyer 14,3 millions de doses au Canada au cours du premier semestre de cette année.

Pendant ce temps, Pfizer a livré plus de 15 millions de doses au Canada depuis mars, et 2,4 millions de plus sont attendues chaque semaine en juin. Il restera donc le vaccin le plus répandu au Canada.

Le Dr Shah craint que le déficit de popularité de Moderna retarde la campagne de vaccination à cause d’annulations de rendez-vous et compte sur la pédagogie des soignants pour expliquer l’efficacité de Moderna et sur la responsabilité des futurs vaccinés.

Le Dr Hemant Shah a aidé à administrer les vaccins COVID-19 dans des cliniques éphémères à travers la ville. Il dit qu'il rencontre parfois des personnes réticentes à se faire vacciner Moderna malgré son efficacité prouvée. Photo : CBC/Craig Chivers

La chose la plus importante qui doit arriver pour que nous nous remettions tous de la pandémie est que les gens soient vaccinés à la première occasion , a-t-il déclaré.

Et si les gens refusent de se faire vacciner avec des vaccins hautement efficaces et sûrs, cela ne fait que repousser la date à laquelle nous sortirons de cette pandémie au Canada et dans le monde.

Selon la Dre Allison McGeer, membre de la table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario, ces préoccupations sont généralement basées sur ce que les gens ont lu ou parce qu'ils ont vu des rapports contradictoires en ligne sur les vaccins.

Il y a ce flot d'informations pour tout le monde qui est vraiment difficile à trier.

Mais au milieu de la plus grande campagne de vaccination du Canada de l'histoire, McGeer a souligné qu'il est impératif pour les gens de réprimer leurs préférences de consommation et de se faire vacciner .