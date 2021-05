Le syndicat lance un appel au respect dans les écocentres

Ces employés doivent fréquemment composer avec le comportement désagréable ou agressif de certains citoyens impatients qui rechignent à séparer convenablement les matériaux qu’ils apportent sur les sites de récupération.

Parfois, les employés municipaux sont devant des situations qui ne sont pas faciles à gérer et ils doivent rester courtois et polis avec les citoyens. Une citation de :Éric Blanchette, président, Syndicat des employés municipaux de Saguenay

Leur syndicat veut souligner l’importance de leur travail et sensibiliser le public. En ce congé férié, des membres du syndicat ont installé des kiosques devant les écocentres de La Baie et de Jonquière. Ils y rencontrent les citoyens pour passer leur message.

Des kiosques ont été installés devant les écocentres de La Baie et de Jonquière pour sensibiliser la population. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Le président syndical, Éric Blanchette, rappelle que les conditions de travail des employés des écocentres sont minimales. Ils sont des travailleurs saisonniers pour la plupart et gagnent entre 18 et 20 $ l’heure. Le syndicat craint d’ailleurs que le recrutement de main d’œuvre soit difficile et que la relève se fasse rare.

Le syndicat compte poursuivre cette campagne de valorisation dans les prochains mois en mettant en lumière d’autres emplois occupés par des cols bleus. Leur convention collective vient à échéance le 31 décembre prochain.