Banque alimentaire : achalandage à la hausse de 10 % à Charlottetown

La hausse du prix des aliments et des carburants a des répercussions sur les clients d’une banque alimentaire à Charlottetown.

L’indice des prix à la consommation démontre une hausse de 3,6 % à l'Île-du-Prince-Édouard depuis décembre.

Selon Mike MacDonald, directeur de la banque alimentaire Upper Room, la hausse des prix explique en partie pourquoi son organisme reçoit 10 % de visiteurs de plus comparativement à l'année dernière.

La hausse des prix de l’épicerie et des carburants et l'augmentation des loyers, en particulier, mènent plus de gens à faire appel à la banque alimentaire, précise M. MacDonald.

À l'échelle nationale, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4 % au cours des douze derniers mois.