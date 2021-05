La fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes entraîne la fermeture d'écoles

Cette fermeture permettra à chacun des établissements d'analyser les impacts de cette situation sur son milieu. Lors de cette journée, les services de garde seront fermés et aucun cours à distance ne sera dispensé. Par conséquent, aucun élève ne devra se présenter à l'école , indique le Centre de services scolaire des Trois-Lacs dans une note envoyée aux parents dimanche.

Les services éducatifs à distance déjà en place pour certains élèves, de même que les cours aux adultes, sont néanmoins maintenus. La direction, qui se dit consciente des inconvénients , invoque la configuration géographique de notre territoire [qui] fait en sorte que le transport du domicile des employés et des élèves vers les écoles est directement affecté par la fermeture du pont.

Environ 16 000 élèves sont inscrits dans des établissements de ce secteur.

Après évaluation, si des écoles de certains secteurs devaient fermer, nous offrirons aux parents concernés la possibilité d'aller chercher, le mercredi 26 mai, le matériel nécessaire afin de basculer en enseignement à distance. Une citation de :Le Centre de service scolaire des Trois-Lacs

L’enseignement à distance, ce n’est pas idéal pour les plus jeunes et ce n’est normalement faisable qu’en vertu de l’arrêté ministériel relié à la pandémie de COVID-19, a souligné Véronique Lefebvre, présidente du Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil, en entrevue à l'émission Tout un matin.

Selon elle, les écoles dans les secteurs de Vaudreuil-Dorion et à l’Île-Perrot risquent de rester fermées plus longtemps, alors que celles plus à l'ouest pourraient rouvrir.

Mardi, une analyse fine par milieu sera réalisée et il est possible qu'au sein d'une même école des classes restent ouvertes, alors que dans d'autres l'enseignement pourrait se faire à distance.

Répercussions ailleurs

Les parents de plusieurs élèves croisent les doigts pour que la fermeture ne se prolonge pas.

J'y vais au jour le jour, mais je souhaite de tout cœur que ça n'arrive pas , a indiqué un père de famille qui habite à Sainte-Justine et qui travaille à Baie-D'Urfé. Jeudi, son retour du travail, qui lui prend habituellement moins d'une heure, lui en a pris le double.

Du côté de la Commission scolaire Lester B. Pearson, l’école secondaire Laurier Macdonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue, sera elle aussi fermée. Le transport scolaire est aussi suspendu dans plusieurs écoles de l’ouest de Montréal.

Selon le ministère des Transports, le pont ne risque pas de s’effondrer, mais des poutres ont été endommagées par erreur. Aucune date n’a encore été avancée, mais des travaux ont lieu 24 heures sur 24 pour tenter de rouvrir cette infrastructure routière névralgique qui accueille environ 87 000 véhicules par jour.

Avec les informations de Julie Émond