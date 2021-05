Une entreprise ontarienne fournit des tests de dépistage aux plateaux de tournage

Corey Mayne n'est pas un inconnu dans l'industrie du divertissement. Le cinéaste, né à Windsor, en Ontario, a travaillé tour à tour sur les plateaux de Divergente, Transformers et, plus récemment, comme réalisateur de Willa.

Malgré les fermetures de cinémas, les restrictions frontalières et les nouvelles règles sanitaires en vigueur sur les plateaux de tournage, M. Mayne est plus occupé que jamais.

Nous travaillons sur 11 tournages différents à la fois , a-t-il expliqué en entrevue à CBC News alors qu’il était sur le plateau de la comédie musicale The Swearing Jar, dirigée par Kathleen Turner.

M. Mayne continue de travailler sur des films. De plus, lui et ses partenaires commerciaux fournissent des tests de dépistage de la COVID-19 à des plateaux de tournages.

Leur entreprise, Pulsar UV, a été créée par quatre personnes qui réalisaient des films ensemble depuis le secondaire : M. Mayne, sa sœur Kelsi Mayne, ainsi que Barbara Szeman et Adrian Jaworski.

La demande était telle qu’ils ont dû engager 15 infirmières. Son entreprise collabore avec des plateaux de tournage partout en Ontario.

Pulsar UV effectue environ 80 tests de dépistage de la COVID-19 par jour. Ces tests sont obligatoires pour les plateaux de tournage.

Bien que d'autres sociétés, plus importantes, proposent également ce service, M. Mayne affirme que leur expérience des horaires et des besoins en constante évolution des plateaux de tournage leur confère un avantage.

Nous sommes capables de parler aux réalisateurs, aux producteurs, aux producteurs délégués dans leur jargon. Nous savons comment lire une feuille d'appel , explique M. Mayne. Nous connaissons la hiérarchie [du] plateau.

Adrian Jaworski et Kelsi Mayne sont d’ailleurs infirmiers diplômés.

Lorsque le monde s'est arrêté pour nous, ici au Canada, j'ai voulu aider de quelque manière que ce soit , a expliqué Mme Mayne.

L’entreprise utilise le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), considéré comme le plus précis. Elle propose également le test antigénique rapide, qui donne des résultats en 15 minutes.

Selon sa fondatrice, Barbara Szeman, c'est cette diversité d'options qui permet à l'entreprise d'aider l'industrie du spectacle à rester debout en cas de pandémie.

Tous les syndicats - SAG, ACTRA, DGA - ont des exigences différentes en matière de dépistage , explique Mme Szeman. Et l'industrie cinématographique est un environnement chaotique. Il y a des demandes de dernière minute.

L'industrie cinématographique résiste à la tempête

Justin Cutler, de Créations Ontario, un organisme du ministère du Tourisme, a fait état de 41 projets cinématographiques et télévisuels en cours dans la province, et de plus de 50 projets prévus pour l'été.

Le volume de production et les dépenses ont atteint un niveau record pendant l'automne et l'hiver, a-t-il dit. Si les calendriers se poursuivent au même rythme, la province pourrait connaître des volumes supérieurs à ceux des années pré-COVID .

L'entreprise Pulsar UV effectue des tests de dépistage sur des plateaux de tournage de toute la province. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC News

Les tests de dépistage fournis par les entreprises comme Pulsar UV représentent une force pour l’industrie, selon la productrice principale de The Swearing Jar, Jane Loughman. Je pense que cela prouve notre valeur au monde entier encore plus qu'avant , a-t-elle déclaré. J'aime que les grands studios américains viennent tourner au Canada et à Toronto.

Mme Loughman a ajouté qu'environ 10 à 15 % de son budget est consacré aux tests de dépistage. Il s’agit d’un coût supplémentaire difficile à supporter. Elle a affirmé que le calendrier et les obstacles supplémentaires associés aux protocoles de l'ère pandémique ont été stressants .

Nous avons une équipe fantastique qui nous aide à tout superviser , a déclaré Mme Loughman. Toute l'équipe a été incroyable.

Avec les informations de CBC News