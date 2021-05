Fin des mesures spéciales d'urgence dans la MRC du Granit

La région du Granit est toujours considérée comme une zone rouge, au même titre que le reste de l'Estrie.

Le couvre-feu passe de 20 h à 21 h 30 et les commerces non essentiels, de même que les bibliothèques, pourront rouvrir dès lundi.

Dès ce vendredi, l'ensemble du Québec amorcera son plan de déconfinement, dont la fin du couvre-feu.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, implore la population de demeurer vigilante, malgré ces allègements.

Je pense qu'il faut être optimiste, parce qu'on en a besoin , explique la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

On voit que la situation va mieux. Une citation de :Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Il faut être réaliste. Et si on veut y arriver, c'est nous qui avons le contrôle. C'est à chacun des citoyens de faire leur effort. Je sais qu'on est tanné et qu'on a bien hâte de profiter de l'été. On peut en profiter, mais il faut le faire en respectant les mesures sanitaires , lance-t-elle.

De plus, c'est le retour en classe en alternance pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire de la Polyvalente Montignac. Les élèves du premier cycle sont quant à eux de retour à temps plein.