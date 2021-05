Les Français de l’Ouest canadien appelés aux urnes

Les Français de l’étranger sont appelés à élire leurs conseillers et délégués consulaires à travers le monde. Dans l’Ouest canadien, quatre sièges sont à pourvoir et sept listes sont dans la course pour la circonscription qui comprend la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Ce rôle de conseillers des Français de l’étranger existe seulement depuis sept ans, et ils sont élus pour des mandats de six ans. Leur mission est de représenter les ressortissants français auprès des ambassades et des consulats, mais aussi de les accompagner et de répondre à leurs questions sur les retraites, ou sur l'immigration par exemple.

On est bénévole, donc on n’est pas diplomate, explique Franck Point, candidat à sa réélection dans l’Ouest canadien. Par contre, on est là pour remonter les informations et pour travailler en étroite collaboration avec l'ambassade et le consulat s'il y a besoin pour trouver des solutions.

Au total, environ 12 000 Français sont inscrits au consulat de Vancouver.

Ce que j'attendrais d'un conseiller ce serait peut-être plus d'accompagnement vis-à-vis de l’immigration, de faire plus le lien entre les institutions en France et nous notre vie d'expatriés. Des services en français, des trucs et astuces , dit Maxique Aquin, qui habite en Colombie-Britannique depuis sept ans.

Le vote en ligne  (Nouvelle fenêtre) est ouvert depuis vendredi et jusqu'au mercredi 26 mai. Le vote en personne aura lieu samedi 29 mai pour le continent américain et les Caraïbes et dimanche pour le reste du monde.

Avec les informations d’Alexandre Lepoutre